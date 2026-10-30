Okolice Nocny alarm na lotnisku. Ewakuowano 450 osób Oprac. Dariusz Gałązka |

Marcin Danił, członek zarządu PPL o lotnisku w Modlinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock/Fotokon

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Alarm na lotnisku Warszawa-Modlin został ogłoszony w piątek o godz. 2.48. Przeprowadzono ewakuację strefy ogólnodostępnej terminala. Dotyczyła 450 osób. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa odpowiednie służby niezwłocznie zabezpieczyły pozostawiony przedmiot i przeprowadziły czynności mające na celu wykluczenie zagrożenia dla pasażerów i pracowników portu lotniczego - przekazał Adam Szabłowski, rzecznik portu lotniczego.

O godz. 3.29 ewakuacja została odwołana po zakończeniu niezbędnych czynności i potwierdzeniu, że pozostawiony bagaż nie stanowi zagrożenia.

Lotnisko przypomina pasażerom o obowiązku stałego nadzorowania swojego bagażu i niepozostawiania go bez opieki.