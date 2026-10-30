Nocny alarm na lotnisku. Ewakuowano 450 osób
Alarm na lotnisku Warszawa-Modlin został ogłoszony w piątek o godz. 2.48. Przeprowadzono ewakuację strefy ogólnodostępnej terminala. Dotyczyła 450 osób. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż.
- Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa odpowiednie służby niezwłocznie zabezpieczyły pozostawiony przedmiot i przeprowadziły czynności mające na celu wykluczenie zagrożenia dla pasażerów i pracowników portu lotniczego - przekazał Adam Szabłowski, rzecznik portu lotniczego.
O godz. 3.29 ewakuacja została odwołana po zakończeniu niezbędnych czynności i potwierdzeniu, że pozostawiony bagaż nie stanowi zagrożenia.
Lotnisko przypomina pasażerom o obowiązku stałego nadzorowania swojego bagażu i niepozostawiania go bez opieki.
Źródło: tvnwarszawa.pl