Do Dublina nie poleciał, pasażer wyprowadzony w kajdankach

Pasażer czekający na lot do Dublina zachowywał się wulgarnie i agresywnie wobec personelu lotniska w Modlinie, jak również wobec interweniujących funkcjonariuszy Straży Granicznej. Został wyprowadzony w kajdankach i nigdzie nie poleciał.

Do incydentu z udziałem 38-letniego obywatela Polski doszło w poniedziałek, 14 kwietnia, podczas odprawy pasażerów na lot do Dublina.

Wyprowadzony w kajdankach

- Wezwani przez operatora rejsu funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli próbę uspokojenia pasażera, jednak mężczyzna nie reagował na polecenia i wielokrotne wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Był wyraźnie pobudzony, a jego stan wskazywał na silne upojenie alkoholowe. W związku z brakiem współpracy oraz narastającą agresją, zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośredniego. Użyto siły fizycznej, chwytów obezwładniających oraz kajdanek - przekazała Dagmara Bielec, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. - Podczas interwencji pasażer wielokrotnie znieważył funkcjonariuszy publicznych, używając wobec nich słów powszechnie uznawanych za obraźliwe - dodała.

Wizyta w komendzie policji zamiast lotu

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Szpitalnego Oddział Ratunkowego w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie badanie wykazało 2,35 promila alkoholu we krwi. Po konsultacji medycznej trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

38-latek odpowie za znieważenie funkcjonariuszy publicznych oraz za naruszenie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie portu lotniczego.

Art. 226 § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kodeks karny