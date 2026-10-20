Kierowca ciężarówki wjechał do rowu, naczepa oparła się o drzewo
Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.
- Tir jadący w kierunku Żabieńca na lekkim łuku zjechał z drogi i wjechał do rowu. Kabina kierowcy szczęśliwie ominęła rosnące w tym miejscu drzewo. Oparła się o nie natomiast naczepa. Na miejscu pracują straż pożarna i policja. Podstawiono już też maszyny mające na celu wyciągnięcie tira z rowu i usunięcie go z miejsca zdarzenia - poinformował nasz reporter po godzinie 20.
Jak dodał, Aleja Kasztanowa jest zamknięta dla samochodów osobowych. - Przepuszczane są jedynie tiry, które wahadłowo kierowane są przez strażaków - dodał.
Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane.
Tir wjechał do rowu
Źródło: tvnwarszawa.pl