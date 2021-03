Zabójstwo w Milanówku. "Na klatce była zakrwawiona kobieta"

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. - Grodziscy policjanci zostali wezwani do jednego z bloków w Milanówku, gdzie miało dojść do ugodzenia osoby nożem - przekazała Katarzyna Zych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. - Przybyli pod wskazany adres funkcjonariusze razem z załogą pogotowia ratunkowego na klatce schodowej zastali zakrwawioną kobietę, która powiedziała im, że "ona to zrobiła" - dodała policjantka.