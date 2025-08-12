Pijany rowerzysta wyrzucił 140 gramów mefedronu Źródło: KPP w Grodzisku Mazowieckim

Policjanci grodziskiej komendy pełniący służbę w Milanówku zwrócili uwagę na rowerzystę jadącego chodnikiem nierównym torem.

"Gdy tylko włączyli sygnały w radiowozie, mężczyzna zbliżył się do najbliższej posesji i wyrzucił coś przez ogrodzenie. Po kontroli danych i posiadanych przez 24-latka rzeczy, funkcjonariusze sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie rowerzysty. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych" - przekazała w komunikacie asp. sztabowa Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Odpowie za narkotyki i paserstwo

Na pytanie policjantów o wyrzucony chwilę wcześniej przedmiot, mężczyzna odpowiedział, że nic nie wyrzucał. Policjanci znaleźli na posesji opakowanie wypełnione kryształkami mefedronu. Jak podała Zych, narkotyków było ponad 138 gramów. W związku z tym mężczyzna usłyszał zarzut posiadania nielegalnych substancji i został objęty policyjnym dozorem.

"Kilka dni później, podczas wyjaśniania sprawy kradzieży złotego łańcuszka, milanowscy policjanci ustalili, że 24-latek jest w posiadaniu tego przedmiotu, a otrzymał go od sprawcy tego przestępstwa. Do swojego konta zatrzymany dopisał jeszcze zarzut paserstwa" - dodała policjantka.

