Mazowsze przygotowuje się na ulewy. "Zwracajcie uwagę na alerty RCB"

"Dlatego wszystkie służby współpracują ze sobą i są gotowe do podjęcia działań adekwatnych do sytuacji" - zapewniono.

Może być więcej operatorów 112

Wojewoda zwrócił się z prośbą do starostów o zapewnienie stałego kontaktu Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz bieżące raportowanie o sytuacjach występujących na ich terenie i zgłaszanie do wojewody ewentualnych potrzeb wsparcia w powiatach. Wojewoda poprosił także władze samorządowe o informowanie mieszkańców o konieczności zabezpieczenia swojego majątku przed ewentualnym zniszczeniem.

Narada na szczeblu rządowym

Zaznaczyła, że miasto zwróci się też do Lotniska Chopina z prośbą, by wody opadowe z płyty lotniska nie były zrzucane jednorazowo do Potoku Służewieckiego, co może skutkować gwałtownym wzrostem poziomu wód w potoku.