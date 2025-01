Na Mazowszu będą nowe odcinkowe pomiary prędkości. Lista

Posłuchaj Wstrzymaj Na drogach będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

Odcinkowe pomiary prędkości zostaną zamontowane w 43 lokalizacjach w Polsce, z czego osiem powstanie na terenie województwa mazowieckiego.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym podpisało umowę z firmą Sprint S.A na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości.

"Lokalizacje, w których staną nowe odcinkowe pomiary prędkości, wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz Policją. To miejsca w których z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa, spowodowane nadmierną prędkością niezbędne było zainstalowanie urządzeń do automatycznej kontroli. Każda lokalizacja systemu poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym" - poinformował w komunikacie Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Koszt montażu 43 urządzeń wyniesie blisko 85 mln. zł. Pierwsze odcinkowe pomiary prędkości zostaną zamontowane już w połowie tego roku. Na realizację całej umowy wykonawca ma czas do końca czerwca przyszłego roku.

Lista nowych odcinkowych pomiarów prędkości

Na liście dróg, gdzie zamontowane zostaną odcinkowe pomiary prędkości znalazło się kilka lokalizacji z województwa mazowieckiego: - autostrada A2 od węzła Mińsk Mazowiecki do węzła Janów (12,1 km); - droga ekspresowa S2 od węzła Konotopa do węzła Opacz (4,6 km); - droga ekspresowa S7 od węzła Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska (7 km); - droga ekspresowa S17 pomiędzy węzłami Garwolin Zachód i Garwolin Południe (6,7 km); - droga ekspresowa S7 pomiędzy węzłami Radom Północ i Wolanów (16,4 km); - droga ekspresowa S8 od węzła Zielonka do węzła Wołomin (6,3 km); - droga ekspresowa S8 na wysokości Nadarzyna (2,6 km); - droga ekspresowa S8 od węzła Puchały do węzła Opacz (2,7 km).

Jak informowaliśmy pod koniec listopada ubiegłego roku, zgodnie z zapowiedziami ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka w 2026 roku odcinkowy pomiar prędkości ma być zainstalowany również na Południowej Obwodnicy Warszawy (trasa S2) na odcinku od Wilanowa do węzła Lubelska.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości Źródło: PAP