W kominiarkach wpadli na "osiemnastkę", pobili uczestników. Powodem "kibicowskie animozje"

Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
Źródło: KPP w Lipsku
Podczas imprezy urodzinowej doszło do pobicia jej uczestników. Policja podaje, że wszystko zaczęło się od awantury dotyczącej klubowych sympatii, a napastnikami byli fanatycy jednej z drużyn. Pięć osób zostało zatrzymanych.

Lipscy policjanci interweniowali podczas imprezy z okazji osiemnastych urodzin, zorganizowanej w jednej z miejscowości na terenie powiatu. W spotkaniu uczestniczyły osoby kibicujące różnym klubom sportowym, co stało się źródłem konfliktu.

"Z relacji świadków wynika, że jeden z mężczyzn był niezadowolony z wypowiedzi na temat jego klubu sportowego. Doszło do wymiany zdań, która przerodziła się w agresję. W pewnym momencie zadzwonił po swoich znajomych - fanatyków klubu sportowego, któremu kibicują. Mężczyźni przyjechali w kominiarkach na głowach na miejsce i pobili czworo uczestników imprezy" - relacjonuje w komunikacie młodszy aspirant Karolina Mendyk z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

Podczas interwencji na miejscu imprezy zatrzymanych pięciu mężczyzn. Wszyscy są mieszkańcami powiatu lipskiego, mają od 18 do 20 lat.

Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
Źródło: KPP w Lipsku

Mogli uczestniczyć w nielegalnych ustawkach

"W trakcie przeszukania w miejscach ich zamieszkania ujawniono emblematy klubowe oraz ochraniacze na szczękę, co wyraźnie wskazywało, że osoby te wywodzą się ze środowiska pseudokibiców i mogli uczestniczyć w nielegalnych ustawkach kibicowskich. Ponadto u jednego z mężczyzn znaleziono środki odurzające" - opisuje mł. asp. Mendyk.

Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
Źródło: KPP w Lipsku

Czterech zatrzymanych usłyszało zarzuty pobicia. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór. Mają także zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.

Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie także za posiadanie środków odurzających.

Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
Źródło: KPP w Lipsku

Występek o charakterze chuligańskim

Policja przypomina, że za pobicie grozi kara do trzech lat więzienia. Jeśli jednak sprawca działa wspólnie z innymi osobami i dojdzie do eskalacji przemocy, sąd może orzec surowszą karę.

Prokurator uznał, że działanie czwórki mężczyzn było występkiem o charakterze chuligańskim. Jak wyjaśnia mł. asp. Mendyk, przesłankami do przyjęcia takiej kwalifikacji było to, że podejrzani są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców, a ich zachowanie miało związek z przynależnością klubową.

W takiej sytuacji sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

"Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań" - zapowiada mł. asp. Mendyk.

Bójka podczas meczu. Pseudokibice z zarzutami

Bójka podczas meczu. Pseudokibice z zarzutami

Chciał kupić koszulkę klubu, został pobity. "Nigdy nie widzieliśmy takiej agresji"

Chciał kupić koszulkę klubu, został pobity. "Nigdy nie widzieliśmy takiej agresji"

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lipsku

