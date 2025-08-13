Lipsko (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę. Do komendy w Lipsku (Mazowieckie) zgłosił się 32-letni mężczyzna. Miał widoczne rany kłute powstałe w wyniku ataku nożem. - Na miejsce natychmiast wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który udzielił pokrzywdzonemu pomocy i przewiózł go do szpitala - powiedziała starszy aspirant Monika Karasińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

W bójce uczestniczyli Kolumbijczycy

Policjanci ustalili, że rany powstały w wyniku bójki pomiędzy obywatelami Kolumbii. Mężczyźni przejechali do Polski w związku z pracą sezonową. Pracują w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego na terenie powiatu lipskiego.

- Dwaj z nich - bracia w wieku 26 i 29 lat - zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia - przekazała Karasińska.

Podejrzani trafili do aresztu

Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Policjantka dodała, że został zatrzymany jeszcze jeden mężczyzna, który także wkrótce ma usłyszeć zarzuty. - Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia - powiedziała funkcjonariuszka.

Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara nawet do ośmiu lat więzienia.