Koronawirus u pacjentów i pracowników szpitala. Sprawę bada Rzecznik Praw Pacjenta

"Tłumaczyli, że to przeziębienie"

Z relacji córki jednej z kobiet - pani Aldony - wynikało, że dwie kobiety przebywały razem w sali, jako współlokatorki i przez kilka tygodni uczęszczały na zajęcia na oddziale rehabilitacji w szpitalu w Lipsku. Pod koniec czterotygodniowego pobytu - tuż przed świętami - miały objawy grypopodobne. Od lekarza dostały jednak jedynie paracetamol. Po wypisie ze szpitala i powrocie do domu współlokatorka mamy pani Aldony zmierzyła sobie temperaturę - miała gorączkę. Dostała skierowanie na test, wynik okazał się pozytywny. Podobnie jak u mamy pani Aldony.

Jak opowiadała dalej nasza czytelniczka, w trakcie pobytu obie panie miały kontakt z innymi pacjentami, chodziły na zajęcia grupowe. - Ja nie mogę się pogodzić z tym faktem, że nikt nie wpadł na to, żeby je odizolować i przed wypuszczeniem do domu zrobić test – mówiła w rozmowie z tvnwarszawa.pl. - Tłumaczyli, że to tylko przeziębienie - dodawała.