Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie na ulicy Słonecznej.

"Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale - jak dobrze wiemy - mogło się to skończyć zupełnie inaczej. To zdarzenie przypom/bina, jak łatwo w ferworze przedświątecznych przygotowań zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zgiełk, pośpiech i stres mogą osłabić naszą koncentrację, co za kierownicą bywa szczególnie niebezpieczne" - podała w mediach społecznościowych policja w Piasecznie.

"Wszyscy chcemy spędzić ten czas radośnie i bezpiecznie. Niech ten przykład będzie przestrogą – troska o bezpieczeństwo swoje i innych jest najważniejsza!" - zaapelowani na koniec policjanci.

Na zdjęciach, które udostępnili widać, jak bmw roztrzaskało między innymi szklane drzwi drogerii.

Do zdarzenia doszło w Lesznowoli Kierująca pomyliła biegi i wjechała w witrynę drogerii Źródło: KPP w Piasecznie