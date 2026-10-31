Wypadek koło cmentarza. Kierowca potrącił dwie piesze na pasach
Do wypadku doszło około godziny 14.00 w rejonie cmentarza w miejscowości Kraszewo, na odcinku drogi krajowej numer 50 między Płońskiem a Ciechanowem.
"Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 81-letni mieszkaniec Warszawy, kierujący Fordem, potrącił dwie kobiety przechodzące przez przejście dla pieszych. 58- i 78-latka zostały przetransportowane do szpitala" - informuje Mazowiecka Policja w serwisie X.
Na miejscu wypadku pracują policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Droga została zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy dla kierowców. Apelują też o stosowanie się do poleceń służb i zachowanie szczególnej ostrożności.
Źródło: tvnwarszawa.pl