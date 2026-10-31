Okolice Wypadek koło cmentarza. Kierowca potrącił dwie piesze na pasach Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Mazowiecka Policja

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Do wypadku doszło około godziny 14.00 w rejonie cmentarza w miejscowości Kraszewo, na odcinku drogi krajowej numer 50 między Płońskiem a Ciechanowem.

"Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 81-letni mieszkaniec Warszawy, kierujący Fordem, potrącił dwie kobiety przechodzące przez przejście dla pieszych. 58- i 78-latka zostały przetransportowane do szpitala" - informuje Mazowiecka Policja w serwisie X.

Potrącenie pieszych w rejonie cmentarza w Kraszewie Źródło zdjęcia: Mazowiecka Policja

Na miejscu wypadku pracują policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Droga została zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy dla kierowców. Apelują też o stosowanie się do poleceń służb i zachowanie szczególnej ostrożności.