Okolice

"Zamachnął się i uderzył ratownika medycznego"

Atak na ratownika medycznego w Kozienicach (zdjęcie ilustracyjne)
Przemoc na każdym dyżurze. Z czym stykają się ratownicy medyczni
Policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Kozienicach ratownika medycznego. 34-latkowi przedstawiono już zarzut.

Do ataku doszło w sobotę. 34-letni pacjent, który wcześniej trafił na SOR po interwencji medycznej, zaczął zachowywać się agresywnie. - "W trakcie udzielania mu pomocy zamachnął się i uderzył ratownika medycznego" - opisała rzeczniczka kozienickiej policji komisarz Ilona Tarczyńska.

Zarzut, dozór i zakaz zbliżania

Agresora zatrzymali policjanci. Przedstawiono mu zarzutu naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego.

"Prokurator zastosował wobec 34-letniego mieszkańca Kozienic środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz orzekł zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego ratownika medycznego" - podała komisarz Tarczyńska.

Policja przypomina, że ratownicy medyczni podczas wykonywania swoich obowiązków są objęci ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Za ten czyn grozi do trzech lat więzienia.

Zarzuty za atak na ratownika. Pacjent miał go kopnąć i uderzyć

Zarzuty za atak na ratownika. Pacjent miał go kopnąć i uderzyć

W poczekalni SOR jedli kebaby i pili alkohol. Jeden zaatakował ratownika medycznego

W poczekalni SOR jedli kebaby i pili alkohol. Jeden zaatakował ratownika medycznego

Targówek

Opracowała Katarzyna Kędra/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

PolicjaPrzestępczość w WarszawieKozienice
