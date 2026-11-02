Auto dachowało, w środku była kobieta. "Nie mogła oddychać"
Jak podała w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, na krajowej "48" w niedzielę wieczorem zderzyły się dwa samochody: Toyota i BMW.
Uciskały ją pasy bezpieczeństwa
"Toyota dachowała i zatrzymała się na polu. W środku znajdowała się nieprzytomna 19-latka, która nie mogła oddychać, bo uciskały ją pasy bezpieczeństwa. Liczyła się każda sekunda" - podkreślili policjanci.
W komunikacie czytamy dalej, że funkcjonariusze, "razem z innymi kierowcami postawili auto na koła, odcięli zasilanie, udrożnili drogi oddechowe dziewczyny i ustabilizowali jej odcinek szyjny". Następnie do przyjazdu ratowników cały czas kontrolowali jej stan.
Źródło: tvnwarszawa.pl