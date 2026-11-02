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Okolice

Auto dachowało, w środku była kobieta. "Nie mogła oddychać"

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Wypadek na drodze krajowej numer 48
Policjanci prowadzili akcję "Znicz"
Źródło wideo: WRD KSP
Źródło zdj. gł.: KWP zs. w Radomiu
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Policjanci z Kozienic (Mazowieckie) zauważyli w dzień Wszystkich Świętych groźny wypadek na drodze krajowej numer 48. Zderzyły się tam dwa auta, z czego jedno dachowało. W środku uwięziona była 19-latka, którą uciskały pasy bezpieczeństwa.

Jak podała w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, na krajowej "48" w niedzielę wieczorem zderzyły się dwa samochody: Toyota i BMW.

Uciskały ją pasy bezpieczeństwa

"Toyota dachowała i zatrzymała się na polu. W środku znajdowała się nieprzytomna 19-latka, która nie mogła oddychać, bo uciskały ją pasy bezpieczeństwa. Liczyła się każda sekunda" - podkreślili policjanci.

W komunikacie czytamy dalej, że funkcjonariusze, "razem z innymi kierowcami postawili auto na koła, odcięli zasilanie, udrożnili drogi oddechowe dziewczyny i ustabilizowali jej odcinek szyjny". Następnie do przyjazdu ratowników cały czas kontrolowali jej stan.

Wypadek na drodze krajowej numer 48
Wypadek na drodze krajowej numer 48
Źródło zdjęcia: KWP zs. w Radomiu
Wypadek na drodze krajowej numer 48
Wypadek na drodze krajowej numer 48
Źródło zdjęcia: KWP zs. w Radomiu
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePolicjaKozienice
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