Okolice Auto dachowało, w środku była kobieta. "Nie mogła oddychać" Oprac. Katarzyna Kędra |

Policjanci prowadzili akcję "Znicz" Źródło wideo: WRD KSP Źródło zdj. gł.: KWP zs. w Radomiu

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Jak podała w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, na krajowej "48" w niedzielę wieczorem zderzyły się dwa samochody: Toyota i BMW.

Uciskały ją pasy bezpieczeństwa

"Toyota dachowała i zatrzymała się na polu. W środku znajdowała się nieprzytomna 19-latka, która nie mogła oddychać, bo uciskały ją pasy bezpieczeństwa. Liczyła się każda sekunda" - podkreślili policjanci.

W komunikacie czytamy dalej, że funkcjonariusze, "razem z innymi kierowcami postawili auto na koła, odcięli zasilanie, udrożnili drogi oddechowe dziewczyny i ustabilizowali jej odcinek szyjny". Następnie do przyjazdu ratowników cały czas kontrolowali jej stan.

Wypadek na drodze krajowej numer 48 Źródło zdjęcia: KWP zs. w Radomiu

Wypadek na drodze krajowej numer 48 Źródło zdjęcia: KWP zs. w Radomiu