Był pijany, przeszkadzała mu rogatka

Uszkodzenie rogatki - nagranie z monitoringu Źródło: KPP w Piasecznie

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, starszy aspirant Magdalena Gąsowska, oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na przejeździe kolejowym przy ulicy Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie dwóch nietrzeźwych mężczyzn uszkodziło rogatkę kolejową. Następnie oddalili się, jakby nic się nie stało. Na miejsce ruszył patrol.

- Funkcjonariusze potrzebowali niewiele czasu, by ustalić w którą stronę idą mężczyźni oraz ich zatrzymać. Byli to dwaj 24-latkowie, mieszkańcy Konstancina-Jeziorny. Obydwaj trafili do policyjnych cel - podała Gąsowska,

Policja zatrzymała dwóch 24-latków

Następnego dnia policjanci zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego, w tym również zabezpieczeniem nagrań z kamery monitoringu.

- Analiza dowodów wykazała, że za umyślne uszkodzenie rogatek odpowiada jeden z zatrzymanych mężczyzn, który jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut karny w tej sprawie - poinformowała policjantka. - Jak widać na tym przykładzie, każdy czyn ma swoje konsekwencje, a stan nietrzeźwości absolutnie nie usprawiedliwia wandalizmu - ostrzegła.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.