Remont "ikony polskiej awangardy"
"W samym sercu Komorowa trwa dziś niezwykle ważny proces ratowania jednego z zabytków polskiej architektury międzywojennej" - podkreślił mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.
Zielona Willa w Komorowie została wpisana do rejestru zabytków w 2016 roku, a w 2023 roku jej właścicielem została Gmina Michałowice. Obecnie rozpoczął się remont budynku prowadzony pod nadzorem konserwatora.
Jego celem jest nie tylko zachowanie wyjątkowego zabytku, ale także nadanie mu nowego życia. Jak poinformował konserwator, w przyszłości Zielona Willa stanie się "Domem Idei Miast Ogrodów", czyli miejscem spotkań, edukacji, badań i integracji społecznej poświęconym dziedzictwu miast-ogrodów.
"To finał wieloletnich starań o przywrócenie tego miejsca mieszkańcom i kolejny krok w stronę ochrony wyjątkowego dziedzictwa Mazowsza dla przyszłych pokoleń" - zaznaczył konserwator.
"Ikona polskiej awangardy"
"Zielona Willa przy ulicy Krasińskiego 34, zaprojektowana w 1933 roku przez wybitnych architektów Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcę, jest prawdziwą ikoną polskiej awangardy i jednym z przykładów modernistycznej architektury w kraju" - opisał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.
W czasach, gdy budownictwo coraz śmielej sięgało po stal i beton, architekci Zielonej Willi postawili na drewno, udowadniając, że nowoczesny dom może być jednocześnie ekonomiczny, funkcjonalny i piękny. "Powstał budynek wyprzedzający swoją epokę i doskonale wpisujący się w ideę miasta-ogrodu" - podkreślił konserwator.
Dzisiaj na elewacji widać ząb czasu. Jednak wewnątrz zachowały się niezwykłe detale wyposażenia wnętrz: drewniane schody, oryginalna stolarka drzwiowa, parkiety układane w jodełkę, ceramiczne "gorseciki", zabytkowe piece kaflowe czy ebonitowe włączniki światła.
"To właśnie takie elementy tworzą autentyczność miejsca i pozwalają dosłownie dotknąć historii codziennego życia sprzed niemal stu lat" - podkreślił konserwator.