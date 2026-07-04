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Okolice

Remont "ikony polskiej awangardy"

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Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa po remoncie będzie miała nową funkcję
Źródło wideo: UG Michałowice
Źródło zdj. gł.: UG Michałowice
W czasie mody na stal i beton, jej architekci postawili na drewno. "Powstał budynek wyprzedzający swoją epokę i doskonale wpisujący się w ideę miasta-ogrodu" - zaznaczył w komunikacie konserwator. Mowa o Zielonej Willi w Komorowie, która właśnie przechodzi remont, a po nim zyska nową funkcję.

"W samym sercu Komorowa trwa dziś niezwykle ważny proces ratowania jednego z zabytków polskiej architektury międzywojennej" - podkreślił mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.

Zielona Willa w Komorowie została wpisana do rejestru zabytków w 2016 roku, a w 2023 roku jej właścicielem została Gmina Michałowice. Obecnie rozpoczął się remont budynku prowadzony pod nadzorem konserwatora.

Zielona Willa przechodzi remont
Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa w Komorowie
Źródło zdjęcia: UG Michałowice
Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa w Komorowie
Źródło zdjęcia: UG Michałowice
Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa w Komorowie
Źródło zdjęcia: UG Michałowice
Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa w Komorowie
Źródło zdjęcia: UG Michałowice
Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa w Komorowie
Źródło zdjęcia: UG Michałowice

Jego celem jest nie tylko zachowanie wyjątkowego zabytku, ale także nadanie mu nowego życia. Jak poinformował konserwator, w przyszłości Zielona Willa stanie się "Domem Idei Miast Ogrodów", czyli miejscem spotkań, edukacji, badań i integracji społecznej poświęconym dziedzictwu miast-ogrodów.

"To finał wieloletnich starań o przywrócenie tego miejsca mieszkańcom i kolejny krok w stronę ochrony wyjątkowego dziedzictwa Mazowsza dla przyszłych pokoleń" - zaznaczył konserwator.

"Ikona polskiej awangardy"

"Zielona Willa przy ulicy Krasińskiego 34, zaprojektowana w 1933 roku przez wybitnych architektów Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcę, jest prawdziwą ikoną polskiej awangardy i jednym z przykładów modernistycznej architektury w kraju" - opisał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.

W czasach, gdy budownictwo coraz śmielej sięgało po stal i beton, architekci Zielonej Willi postawili na drewno, udowadniając, że nowoczesny dom może być jednocześnie ekonomiczny, funkcjonalny i piękny. "Powstał budynek wyprzedzający swoją epokę i doskonale wpisujący się w ideę miasta-ogrodu" - podkreślił konserwator.

Wnętrza Zielonej Willi
Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa w Komorowie
Źródło zdjęcia: UG Michałowice
Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa w Komorowie
Źródło zdjęcia: UG Michałowice
Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa w Komorowie
Źródło zdjęcia: UG Michałowice
Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa w Komorowie
Źródło zdjęcia: UG Michałowice
Zielona Willa w Komorowie
Zielona Willa w Komorowie
Źródło zdjęcia: UG Michałowice

Dzisiaj na elewacji widać ząb czasu. Jednak wewnątrz zachowały się niezwykłe detale wyposażenia wnętrz: drewniane schody, oryginalna stolarka drzwiowa, parkiety układane w jodełkę, ceramiczne "gorseciki", zabytkowe piece kaflowe czy ebonitowe włączniki światła.

"To właśnie takie elementy tworzą autentyczność miejsca i pozwalają dosłownie dotknąć historii codziennego życia sprzed niemal stu lat" - podkreślił konserwator.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
ZabytkiHistoria WarszawyArchitektura i design
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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