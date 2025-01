Zmiany na budowie ekspresówki ze stolicy nad morze. Drogowcy otworzyli nowy węzeł

Posłuchaj Wstrzymaj Trwa budowa trasy S7. Prace na odcinku Modlin - Czosnów (wideo ze stycznia 2025)

Drogowcy uruchomili w czwartek węzeł Nowy Dwór Mazowiecki na nowo budowanej trasie S7. Oznacza to zmiany dla kierowców na skrzyżowaniu krajowej "7" z drogą krajową numer 85 i drogą wojewódzką 579 w miejscowości Kazuń.

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu zostało zapowiedziane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na czwartek, 30 stycznia. Dotyczą one nowego węzła Nowy Dwór Mazowiecki, który powstaje w ramach budowy odcinka S7 Modlin - Czosnów. Drogowcy wyjaśniają, że obecnie ruch DK7 w stronę Gdańska i Warszawy odbywać się będzie po tymczasowej jezdni. Kierowcy mają tam do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W obu przypadkach pas wolny (prawy) ma szerokości trzech metrów, a pas szybki (lewy) 2,96 m. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Piesi nadal będą przechodzili przez jezdnię na przejściu przez DK7, gdzie znajduje się sygnalizacja świetlna.

Budowa trasy S7 - odcinek Modlin - Czosnów Wiadukt przy węźle trasy S7 Nowy Dwór Mazowiecki Źródło: GDDKiA Wiadukt przy węźle trasy S7 Nowy Dwór Mazowiecki Źródło: GDDKiA Prace przy budowie trasy S7 na odcinku Modlin - Czosnów Źródło: GDDKiA Prace przy budowie trasy S7 na odcinku Modlin - Czosnów Źródło: GDDKiA Prace przy budowie trasy S7 na odcinku Modlin - Czosnów Źródło: GDDKiA

Jak wygląda organizacja ruchu na węźle Nowy Dwór Mazowiecki?

Kierowcy jadący od strony Gdańska do Nowego Dworu Mazowieckiego będą mogli skorzystać z bezkolizyjnego wiaduktu nad krajową "siódemka". Z kolei jadący w przeciwnym kierunku, czyli od strony Warszawy będą jechali tymczasową jezdnią do drogi krajowej numer 85.

Utrudnienia czekają kierowców jadących z Błonia w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego i Gdańska. Ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 ton będzie kierowany na objazd drogą 899 i 575 do DK85 w miejscowości Sady. Natomiast pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton poruszać się będą objazdami od Błonie drogami DK92, S8, DK50 i DK62 przez Warszawę, Sochaczew i Wyszogród.

Ruch z Błonia w kierunku Warszawy zostanie utrzymany, podobnie jak zjazd z DK7 na drogę DW579 w kierunku Błonia.

Zmiany na węźle Nowy Dwór Mazowiecki Źródło: Gmina Czosnów

Budują ponad 34 kilometry ekspresówki

Na odcinku między Płońskiem a Czosnowem trwa rozbudowa krajowej "siódemki" do parametrów drogi ekspresowej. W trakcie prac wykonawca ma obowiązek zapewnienia ciągłej przejezdności pojazdów dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

"Na dwóch odcinkach trwają prace związane z budową konstrukcji drogi. Wykonywane są roboty brukarskie. Toczą się roboty mostowe jak i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Na zadaniu najbliżej Warszawy wykonawca montuje wypełnienia ekranów oraz drzwi ewakuacyjne. Wzmacniana jest także konstrukcja nowego mostu przez rzekę Wisłę" - opisują drogowcy w komunikacie.

Budowa mostu na Wiśle w ciągu trasy S7 Źródło: GDDKiA

Zadanie podzielone jest na trzy odcinki. Z informacji przekazywanych przez wykonawców wynika, że na odcinku Płońsk Południe - Załuski zrealizowano już 64 procent prac, między Załuskami a Modlinem - 72 procent prac, a na odcinku Modlin - Czosnów - 81 procent.

Drogowcy przypominają, że otwarcie odcinka Płońsk Południe - Załuski planowane jest na maj 2025 roku i nie ma zmian w dotychczasowym harmonogramie. Opóźnienie pojawia się w przypadku dwóch kolejnych zadań. GDDKiA podpisała aneksy do umów dotyczących odcinków Załuski - Modlin i Modlin - Czosnów. Wydłużają one czas na ukończenie inwestycji do sierpnia 2025 roku. "W procedowaniu są roszczenia wykonawców wszystkich trzech odcinków, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych" - zastrzeżono w komunikacie.

Nowa ekspresówka będzie miała dwie jezdnie, każdą z trzema pasami ruchu. Powstaje sześć węzłów drogowych: Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Ostrzykowizna, Załuski, Przyborowice i Poczernin. Na ponad 34-kilometrowym odcinku będą także trzy Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Modlin, Załuski i Poczernin), Obwód Utrzymania Drogi oraz obiekty inżynierskie, m.in. mosty, wiadukty i przepusty. Inwestycja obejmuje także budowę dróg do obsługi terenów przyległych.

Lokalizacja trasy S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem Źródło: GDDKiA