Loty z Radomia mogą zostać przeniesione do Warszawy

Nagranie manewru przed katastrofą F-16 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek doszło do katastrofy samolotu wojskowego F-16 w Radomiu podczas ćwiczeń przed pokazami Air Show. Informację potwierdził koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, dodając, że pilot nie przeżył.

- Nasze centrum operacyjne jest w kontakcie ze służbami w Radomiu i jak tylko potwierdzą jakieś informacje, to będziemy informować naszych pasażerów na bieżąco - powiedział rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Pytany był, czy odbędą się jutrzejsze loty do i z Radomia. - Realnie, sądzę, że przerzucimy je do Warszawy - powiedział. Zaznaczył jednak, że o tym zdecydują służby operacyjne.

Dwa przyloty

Zgodnie z harmonogramem na stronie lotniska Warszawa-Radom na piątek planowano dwa przyloty - z Rzymu i Prewezy - i jeden odlot, do Prewezy.

Na materiałach wideo publikowanych w internecie i przekazywanych przez media widać, jak samolot ze znaczną prędkością uderza w ziemię na terenie lotniska.

- Jeszcze jest za wcześnie, abyśmy mogli wypowiedzieć się na temat dalszego funkcjonowania operacyjnego lotniska Warszawa-Radom - przekazała rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.