Młody lis utknął w plastikowym słoiku

Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w miastach. Dlaczego tak się dzieje? Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Młody lis włożył głowę do plastikowego słoika i nie mógł się wydostać. O zwierzęciu potrzebującym pomocy zostali powiadomieni strażacy ochotnicy. Dzięki interwencji druhów, drapieżnik wrócił swobodnie na wolność.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich poinformowali o nietypowej interwencji w mediach społecznościowych.

"Dziś rano zostaliśmy zadysponowani do nietypowego zgłoszenia w Józefowie - zwierzę miało plastikowy słoik na pysku i nie mogło się uwolnić. Okazało się, że to młody lisek" - przekazali w środowym wpisie na Facebooku.

Jak dodali, interwencja była okazją do użycia po raz pierwszy nowego chwytaka do zwierząt. Dzięki niemu lis został oswobodzony i wypuszczony na wolność. "Straż pożarna to nie tylko pożary czy wypadki - to także ratowanie zwierząt i niesienie pomocy tam, gdzie jest potrzebna" - podkreślono.

Dziś rano zostaliśmy zadysponowani do nietypowego zgłoszenia w Józefowie – zwierzę miało plastikowy słoik na pysku i nie... Posted by Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich on Wednesday, May 21, 2025 Rozwiń

Głowa młodego lisa utknęła w słoiku Głowa młodego lisa utknęła w słoiku Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich / Facebook Głowa młodego lisa utknęła w słoiku Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich / Facebook Głowa młodego lisa utknęła w słoiku Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich / Facebook