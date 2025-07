Największa w Polsce wieś zyska teren pod park. Gmina i deweloper podpisali porozumienie

Józefosław pod Warszawą Źródło: Google Earth

Znajdująca się zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum Warszawy wieś Józefosław w powiecie piaseczyńskim, wsią jest tylko z nazwy. Według szacunków mieszka w niej ponad 14 tysięcy osób. Liczba ludności szybko wzrasta. Mieszkańców do Józefosławia przyciąga przede wszystkim bliskość stolicy, ale też rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa w pobliżu, a także Las Kabacki. Sam las to jednak za mało. Wciąż brakuje tu otwartej przestrzeni rekreacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie gęstej zabudowy.

Osiedle z ryneczkiem

To się może zmienić za sprawą kolejnej deweloperskiej inwestycji, która ma powstawać w kilku etapach. W ubiegłym roku deweloper OKAM pozyskał od firmy Vantiva (dawniej Technicolor) działkę w centrum Józefosławia. To otoczony innym osiedlami obszar po zakładzie produkcyjnym o powierzchni 11 hektarów. Jak podaje w komunikacie deweloper, powstanie tam osiedle w zabudowie od dwóch do czterech kondygnacji. Oprócz mieszkań projekt zakłada funkcje handlowo-usługową.

"Sercem projektu ma być kameralny, otwarty ryneczek z różnorodnymi punktami handlowo-usługowymi, który stanie się naturalnym miejscem spotkań zarówno dla mieszkańców osiedla, jak i sąsiadujących zabudowań. Koncepcja zakłada również utworzenie pieszej alei handlowej oraz rozbudowanej sieci połączeń pieszych i rowerowych" - zapowiada firma OKAM w komunikacie. Podkreśla, że 30 procent powierzchni ma być przeznaczone na zieleń.

Zagospodarowanie terenu na działce w Józefosławiu - wizualizacja Źródło: OKAM

Dwa hektary na park

Deweloper uzgodnił z Gminą Piaseczno list intencyjny dotyczący budowy osiedla. W ramach podpisanego w tym tygodniu porozumienia dwuhektarowa działka z pozyskanego gruntu ma zostać przekazana gminie na cele parkowo-rekreacyjne.

- Od lat staraliśmy się pozyskać fragment tego terenu. Zostało tam już bardzo niewiele niezabudowanych miejsc, gdzie można urządzić przestrzeń rekreacyjną, a potrzeby w Józefosławiu cały czas rosną - powiedział "Gazecie Stołecznej" Robert Widz, wiceburmistrz gminy Piaseczno.

Deweloper zapewnia, że nowe osiedle harmonijnie wpisze się w okoliczną zabudowę. "Chcemy, aby nasza inwestycja stała się prawdziwym centrum życia społecznego i kulturalnego tej części gminy i miejscem" podkreśla.

- Po zakończeniu prac nad koncepcją i złożeniu stosownych wniosków przez inwestora w zakresie uzyskania decyzji planistycznych, jak i środowiskowych, przystąpimy do ich analizy i przygotowania stosownych projektów uchwał i decyzji przy zachowaniu wymaganych prawem konsultacji społecznych. Decyzje o podjęciu uchwał planistycznych będą należały do Rady Miejskiej Piaseczna - zaznaczył w rozmowie ze "Stołeczną" Robert Widz.

