Jechał szybko i stracił prawo jazdy w siedmiu kategoriach

26-latek przejeżdżał przez miejscowość Rzęgnowo z prędkością 119 kilometrów na godzinę. Został za to ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy oraz 14 punktami. Najdotkliwszą karą jest jednak zapewne utrata prawa jazdy i to aż w siedmiu kategoriach.

Pożegnanie z prawem jazdy

- Przekonał się o tym 26-letni kierowca mercedesa, który w sobotę wieczorem przejeżdżał prze Rzęgnowo z prędkością 119 kilometrów na godzinę. Został zatrzymany do kontroli drogowej przez mławską grupę SPEED. Dostał mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych, a na jego konto powędrowało 14 punktów. Stracił też prawo jazdy w siedmiu kategoriach – przekazuje asp .szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie. - Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn najbardziej niebezpiecznych wypadków drogowych. Odpowiedzialność i rozsadek za kierownicą to podstawa - dodaje.