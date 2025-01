Ruszył z widłami na policjantów. Padły trzy strzały

W Jabłonnej interweniowała policja. Padły strzały Źródło: Halo Jabłonna

O interwencji przy ulicy Parkowej w Jabłonnie dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Jego ustalenia potwierdziliśmy w prokuraturze.

- Policjanci po przybyciu zostali zaatakowani przez mężczyznę, który posługiwał się widłami. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Policjant użył wobec niego gazu, jednak środek ten nie poskutkował. Zdecydowano się na użycie paralizatora, jednak ten nie działał - opisał prokurator Norbert Woliński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Strzały w trakcie policyjnej interwencji Źródło: Halo Jabłonna

Policjant oddał strzał ostrzegawczy, jednak nawet to nie uspokoiło mężczyzny. - Następnie funkcjonariusz oddał dwa strzały w kierunku mężczyzny, trafiając go w nogę. Mężczyzna z raną nogi został przetransportowany do szpitala - dodał Woliński.

