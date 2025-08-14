Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Cofając, uderzył w mężczyznę". 77-latek zmarł w szpitalu

Wypadek w miejscowości Groszowice
"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony
Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Do tragedii doszło pod Radomiem. Jak ustaliła policja kierujący oplem, cofając, uderzył w mężczyznę, przechodzącego przez ulicę, następnie uciekł. Poszkodowany 77-latek trafił do szpitala, gdzie zmarł. Do sprawy zatrzymano mężczyznę, trwa ustalanie, czy w momencie wypadku był pod wpływem alkoholu. Ma też zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w środę, około godziny 7.30 w miejscowości Groszowice, położonej w powiecie radomskim.

Na miejscu swoje czynności prowadziła policja. - Kierujący samochodem osobowym, cofając, uderzył w mężczyznę, który przechodził z jednej ulicy strony na drogą. Mężczyzna przewrócił się i doznał urazu głowy. Kierujący odjechał z miejsca zdarzenia - poinformowała mł. asp. Dorota Wiatr-Kurzawa z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Poszkodowany 77-latek trafił do szpitala. Niestety, zmarł tam w godzinach popołudniowych.

Wypadek w miejscowości Groszowice
Wypadek w miejscowości Groszowice
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni - Letnisko

Jedna osoba zatrzymana

Policjanci na podstawie ustaleń operacyjnych namierzyli, a następnie zatrzymali do sprawy jedną osobę. - Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna kierował oplem. W momencie zatrzymania był nietrzeźwy. Wykonano badania krwi metodą retrospekcji - przekazała Wiatr-Kurzawa. Jak dodała, zatrzymany mężczyzna miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i oczekuje na dalsze czynności. Prawdopodobnie w poniedziałek usłyszy zarzuty.

Autorka/Autor: mg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni - Letnisko

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieWypadkiPolicjaAlkohol
Czytaj także:
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
Śródmieście
Ktoś rozrzuca pinezki na trasie rowerowej przez Gassy
Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści
Katarzyna Kędra
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja sądu
Śródmieście
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Chcieli wyjaśnić sprawy "za pomocą pięści". 15-latek w śpiączce, 22-latek z zarzutem
Okolice
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0010
Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej
TVN24
Kierowca wjechał w witrynę piekarni
Zasłabła, wjechała autem do piekarni. Za ladą stały dwie osoby
Okolice
Rowerzysta przewrócił się na moście Legionów (zdj. ilustracyjne)
Pijany rowerzysta na moście. Przewrócił się, przeleciał przez barierkę
Płock
Drogowcy uporządkowali ruch na rondzie Kercelak
Uporządkowali jedno z najbardziej wypadkowych skrzyżowań
Wola
Próby przed defiladą
Przygotowania do defilady. Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy
Śródmieście
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
Okolice
Nielegalny pawilon na Ochocie
Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu. Wkroczył komornik
Ochota
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
Bielany
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i "Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
Okolice
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
Okolice
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
Śródmieście
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
Wilanów
Stepanowi K. grozi dożywocie
Oskarżeni o podpalenia na zlecenie rosyjskiego wywiadu
TVN24
Rondo Wiatraczna
Sześć ofert na projekt obwodnicy. Wszystkie za drogie
Praga Południe
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
Okolice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
Bemowo
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
Praga Południe
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały
Śródmieście
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu
Okolice
Próby do defilady w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie
Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta
Śródmieście
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek
Okolice
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
Bielany
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
Ursynów
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
Okolice
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki