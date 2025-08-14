"Cofając, uderzył w mężczyznę". 77-latek zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło w środę, około godziny 7.30 w miejscowości Groszowice, położonej w powiecie radomskim.
Na miejscu swoje czynności prowadziła policja. - Kierujący samochodem osobowym, cofając, uderzył w mężczyznę, który przechodził z jednej ulicy strony na drogą. Mężczyzna przewrócił się i doznał urazu głowy. Kierujący odjechał z miejsca zdarzenia - poinformowała mł. asp. Dorota Wiatr-Kurzawa z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Poszkodowany 77-latek trafił do szpitala. Niestety, zmarł tam w godzinach popołudniowych.
Jedna osoba zatrzymana
Policjanci na podstawie ustaleń operacyjnych namierzyli, a następnie zatrzymali do sprawy jedną osobę. - Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna kierował oplem. W momencie zatrzymania był nietrzeźwy. Wykonano badania krwi metodą retrospekcji - przekazała Wiatr-Kurzawa. Jak dodała, zatrzymany mężczyzna miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
Mężczyzna przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i oczekuje na dalsze czynności. Prawdopodobnie w poniedziałek usłyszy zarzuty.
Autorka/Autor: mg/tok
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni - Letnisko