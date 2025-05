Greckie media: jest decyzja o ekstradycji podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy

Kiedy ekstradycja podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai do Polski? Rusza procedura Źródło: TVN24

Informację o ekstradycji 17-latka podał m.in. grecki portal skai.gr. Bartłomiej G. miał stanąć przed greckim sądem w środę. Sędziowie rozstrzygali wniosek polskich władz o ekstradycję i możliwość sądzenia podejrzanego w ojczyźnie. Jak poinformował skai.gr, G. miał w swoim krótkim oświadczeniu stwierdzić, że nie chce ekstradycji. - W Grecji czuję się bezpiecznie - cytuje portal. Obecna była przy nim jego matka.

Przypomnijmy: śledczy twierdzą, że mają niezbite dowody na to, iż to 17-letni Bartłomiej G. stoi za brutalnym morderstwem 16-letniej Mai.

Znała go od dawna

Dramat rozegrał się 23 kwietnia. Wtedy dziewczyna wyszła z domu na spotkanie z Bartłomiejem G., którego znała od dawna. Ze słów nastolatki wynikało, że jest między nimi napięcie. Dopuszczała, że może dojść do kłótni. Tego samego dnia doszło do brutalnego mordu. Chłopak miał zaciągnąć 16-latkę na teren należącej do jego rodziny stolarni i tam zabić.

Dowiedz się więcej: Śledczy o przyczynach śmierci 16-letniej Mai

Następnego dnia rodzina zawiadomiła policję o zaginięciu Mai. Ciało znaleziono w zaroślach - w innym miejscu niż to, w którym miało dojść do zabójstwa. Zwłoki wytropił po tygodniowych poszukiwaniach - 1 maja - policyjny pies.

Wstępnie ustalono, że bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczyny było wiele ciosów zadanych w głowę tępym narzędziem. Ciało było okaleczone.

Marsz milczenia w Mławie po brutalnym morderstwie 16-letniej Mai Źródło: TVN24

Boi się ekstradycji

Śledczym pomogły w wytypowaniu podejrzanego nagrania z monitoringu miejskiego i prywatnego. Jedna z kamer miała zarejestrować moment zabójstwa. Według śledczych to właśnie 17-letni Bartłomiej G., którego zatrzymano w jednym z greckich hoteli w dniu odnalezienia zwłok w Mławie. Wcześniej za nastolatkiem wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania.

G. nie chciał ekstradycji. Nastolatek miał motywować swoją odmowę tym, że jego rodzice dostają groźby, że kiedy wróci do kraju, zostanie zamordowany.

Nastolatek ma zostać przetransportowany do Prokuratury Rejonowej w Mławie, gdzie usłyszy zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Zabójstwo 16-latki wstrząsnęło całym krajem. Wkrótce po tragedii w rodzinnym mieście nastolatki przeszedł marsz milczenia.

"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai Źródło: TVN24