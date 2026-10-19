Okolice Pożar domku letniskowego. Strażacy znaleźli zwęglone ciało Oprac. Dariusz Gałązka |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki dymu i tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Do tragicznego w skutkach pożaru doszło po godzinie trzeciej nad ranem w poniedziałek w miejscowości Grądy, w gminie Leszno.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie na temat pożaru domku letniskowego, murowanego, na terenie ogródków działkowych. Budynek całkowicie spłonął. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej oraz policja - powiedział młodszy kapitan Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla powiatu warszawskiego zachodniego.

Zwęglone ciało w budynku

Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z lokalnej komendy policji poinformowała, że w spalonym budynku strażacy odkryli zwęglone zwłoki mężczyzny.

- Policjanci potwierdzają tożsamość ofiary pożaru. Na miejscu swoje czynności wykonywali prokurator oraz biegły z zakresu pożarnictwa - przekazała policjantka.

Na tę chwilę przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Ciało zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej.

Pożar w gminie Leszno pod Warszawą Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl