Nowy most w Górze Kalwarii nie tylko dla pociągów. Skorzystają piesi i rowerzyści

Most kolejowy w Górze Kalwarii Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Władze samorządowe oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły porozumienie w sprawie dostosowania nowego mostu kolejowego w Górze Kalwarii w taki sposób, aby mogli korzystać z niego piesi oraz rowerzyści.

Wiceburmistrz Piotr Chmielewski cieszy się z takiego obrotu sprawy, ponieważ inwestycja poprawi bezpieczeństwo cyklistów i będzie uzupełnieniem dla projektowanego szlaku rowerowego Blue Valley na zachodnim brzegu Wisły.

Kolejarze wskazują, że stara przeprawa nie nadaje się do remontu.

O porozumieniu samorządowców i kolejarzy w sprawie ruchu pieszo-rowerowego na nowym moście kolejowym w Górze Kalwarii jako pierwsze poinformowało radio RDC.

- To porozumienie intencyjne. Wskazano w nim, że PKP PLK jeden z chodników technicznych, który będzie przebiegać wzdłuż mostu, zostanie przystosowany do ruchu pieszych i rowerzystów. Chodnik będzie odpowiednio poszerzony – wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl wiceburmistrz Góry Kalwarii Piotr Chmielewski.

Informację potwierdziła też Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego spółki PKP PLK. - Jeden z chodników mostu będzie dostosowany dla pieszych i rowerzystów - przekazała.

Plany kojejarzy

Na początku roku informowaliśmy, że kolejarze szykują się do budowy nowego mostu. Zakres prac obejmie linię kolejową na odcinku od stacji Czachówek Wschodni do Pilawy. Zmodernizowane zostaną tory, sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem, co pozwoli na przywrócenie połączeń pasażerskich z prędkością 120 kilometrów na godzinę. Z taką samą szybkością na nowych torach będą mogły jeździć pociągi towarowe. Linia od Skierniewic do Łukowa stanowi obwodnicę towarową dla Warszawy.

Na moście o długości 600 metrów pojawią się dwa tory (obecna przeprawa jest konstrukcją jednotorową), dzięki czemu zlikwidowane zostanie tak zwane wąskie gardło. Stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą nowe wiaty, ławki i elementy informacji pasażerskiej.

Na modernizację odcinka od Czachówka Wschodniego do Pilawy wraz z mostem w Górze Kalwarii kolejarze planują wydać około 1,3 miliarda złotych. Anna Znajewska-Pawluk wskazuje, że prace mają być realizowane w latach 2026-2029. - Obecnie trwa przetarg. Umowę na budowę nowego mostu planujemy podpisać na przełomie czwartego kwartału 2025 i pierwszego kwartału 2026 - mówi przedstawicielka kolejarzy.

Modernizacja linii kolejowej Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa / Facebook

Bardzo ważna modyfikacja

Stworzenie możliwości ruchu pieszo-rowerowego na nowym moście kolejowym to inicjatywa Marcina Podgórzaka, sołtysa okolicznych Glinek w gminie Karczew na prawym brzegu Wisły. Dopingowali jej burmistrzowie Karczewa i Góry Kalwarii.

Wiceburmistrz Chmielewski podkreśla, że ta modyfikacja w projekcie mostu jest dla okolicy niezwykle ważna. Obecnie mieszkańcy Góry Kalwarii nie mają możliwości bezpiecznego przedostania się na drugą stronę Wisły. Alternatywy są dwie. Mogą skorzystać z promu w Gassach, który pływa tylko w sezonie. W drugiej opcji zmuszeni są jechać mostem drogowym.

- Jezdnia jest wąska, brakuje pobocza. Na moście dochodziło w przeszłości do śmiertelnych wypadków z udziałem rowerzystów – wskazuje Chmielewski.

Wiceburmistrz Góry Kalwarii zwraca również uwagę, że przeprawa dla rowerzystów i pieszych przez Wisłę będzie doskonałym uzupełnieniem dla projektowanego obecnie szlaku rowerowego Blue Valley, który ma połączyć po zachodniej stronie Wisły Warszawę z Górą Kalwarią oraz Czerskiem.

- Deklarujemy z naszej strony, że dobudujemy połączenie między nowym mostem a ulicą Lipkowską, z której już teraz bardzo chętnie korzystają kolarze - dodaje nasz rozmówca.

Stary most nie nadaje się do remontu

Stary most, wybudowany w latach 50., prawdopodobnie zostanie rozebrany. Jest w złym stanie technicznym. Jego remont nie wchodzi w grę. Według nadzoru budowlanego konieczna byłaby wymiana przęseł wiaduktu i odbudowa podpór. Ponadto konstrukcja ma liczne wady. Posiada miejsca, gdzie gromadzą się zanieczyszczenia powodujące korozję. A tę trudno jest zlikwidować. Kolejarze przyznają, że zakres prac przy remoncie starej przeprawy jest tożsamy z budową nowego obiektu.

Piotr Chmielewski zaznacza, że żal jest starego mostu, bo jest pewnym symbolem miasta. Mówi też, że przekazanie obiektu gminie po wyłączeniu go z ruchu kolejowego nie jest możliwe. Konserwacja tak wysłużonej przeprawy przekracza możliwości finansowe małego samorządu.

Wizualizacja nowego mostu kolejowego w Górze Kalwarii Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa / Facebook / PKP PLK