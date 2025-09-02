Logo TVN Warszawa
Okolice

Zjeżdżał na przeciwną stronę, "stwarzał zagrożenie na drodze"

Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
36-latek ma sądowy zakaz prowadzenia, a mimo to usiadł za kierownicą auta
Źródło: Policja Grójec
Zatrzymali go, bo nie był w stanie utrzymać toru jazdy. Okazało się, że 36-latek ma sądowy zakaz prowadzenia aut. Miał przy sobie narkotyki, a to, czy był pod ich wpływem, będzie wiadomo po badaniach krwi.

Policjanci z grójeckiej drogówki w Oczesałach (gmina Belsk Duży) zauważyli samochód marki Volkswagen, którego kierujący miał problemy z utrzymaniem toru jazdy. Kamera zarejestrowała, jak mężczyzna zjeżdżał na przeciwną stronę drogi i stwarzał zagrożenie dla innych kierujących.

"Policjanci dali sygnał do zatrzymania, a kierujący po chwili zjechał na pobocze. Podczas legitymowania okazało się, że 36-letni mężczyzna ma sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Z uwagi na sposób jazdy, został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik był negatywny. Wstępne badanie pod kątem środków odurzających wykazało jednak, że mógł być pod wpływem narkotyków" - informuje asp. Agata Sławińska z policji w Grójcu.

Kłopoty kierowcy i pasażerki

Policjanci przeszukali mężczyznę, a także podróżującą z nim 18-letnią pasażerkę. Jak się okazało, 36-latek miał przy sobie kilkanaście gramów mefedronu, a dziewczyna marihuanę.

Oboje zostali zatrzymani. Od mężczyzny została pobrana krew do analizy, która da jednoznaczną odpowiedź, czy w trakcie kierowania pojazdem był pod wpływem środków odurzających.

Chcą surowych kar dla kierowców-recydywistów. "Jeszcze w tym roku"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chcą surowych kar dla kierowców-recydywistów. "Jeszcze w tym roku"

TVN24

"Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanym zarzutów. Kobiecie za posiadanie środków odurzających, co zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. 36-latek usłyszał natomiast zarzuty niestosowania się do sądowego zakazu kierowania pojazdami, a także posiadanie środków odurzających. Jeśli badanie krwi potwierdzi obecność narkotyków w organizmie podczas kierowania pojazdem, zostanie mu postawiony kolejny zarzut. Grozi mu nawet pięć lat pozbawienia wolności – dodaje asp. Agata Sławińska.

Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
Źródło: KPP Grójec
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Zginęło pięć osób. Nowe informacje prokuratury po katastrofie na S2
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Grójec

Drogi w PolscePolicjaGrójecNarkotyki
