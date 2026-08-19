Okolice Karambol. Strażacy wycinali dach auta, by wydostać rannego Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: OSP Zabrodzie Ksrg

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- Zgłoszenie mieliśmy o godzinie 21.37. Dotyczyło zdarzenia drogowego z udziałem pięciu pojazdów na trasie S8 w kierunku Białegostoku. Podróżowało nimi łącznie 10 osób, w tym dwoje dzieci. Na skutek tego zdarzenia dwie osoby dorosłe zostały poszkodowane i zabrane do szpitala - przekazał nam oficer prasowy wyszkowskiej straży pożarnej starszy kapitan Daniel Wachowski.

Jak dodał, na miejscu były cztery zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz służba drogowa. - Strażacy używali narzędzi hydraulicznych, żeby bezpiecznie ewakuować z samochodu jedną z poszkodowanych osób - zaznaczył starszy kapitan Wachowski.

Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem Źródło zdjęcia: OSP Zabrodzie Ksrg Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem Źródło zdjęcia: OSP Zabrodzie Ksrg Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem Źródło zdjęcia: OSP Zabrodzie Ksrg Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem Źródło zdjęcia: OSP Zabrodzie Ksrg Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem Źródło zdjęcia: OSP Zabrodzie Ksrg Wypadek na trasie S8 pod Wyszkowem Źródło zdjęcia: OSP Zabrodzie Ksrg

Na zdjęciach od strażaków widać, że wycinano dach z co najmniej jednego z samochodów - BMW.

Na czas prowadzonych działań droga była całkowicie zablokowana. Akcja strażaków trwała kilka godzin i zakończyła się około godziny 1. Brało w niej udział 21 strażaków z jednostki w Wyszkowie oraz OSP Zabrodzie i Słopska.