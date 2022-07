Napastnicy użyli gazu, ich łupem padła gotówka. Napad pod Otwockiem

czytaj dalej

Śródmiejscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzany o włamania do lokali handlowych i usługowych, w tym do zakładu jubilerskiego, z którego ukradł biżuterię o wartości ponad 110 tysięcy złotych. W samochodzie 37-latka funkcjonariusze znaleźli narzędzia, służące do popełniania przestępstw.