Wyprzedzał, potrącił rowerzystkę. 33-latka zmarła
Do wypadku doszło w miniony piątek po południu, w miejscowości Gassy niedaleko Piaseczna.
Kierujący zderzył się z rowerzystką
- Zgłoszenie otrzymaliśmy chwilę po godzinie 16. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni kierujący samochodem marki Volvo, wykonując manewr wyprzedzania, zderzył się z 33-letnią rowerzystką, która zamierzała wykonać manewr skrętu w lewo - przekazała nam podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Kobieta z poważnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Policja w sobotę otrzymała informację, że rowerzystki nie udało się uratować, zmarła.
Kierowca Volvo był trzeźwy. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.
Źródło: tvnwarszawa.pl