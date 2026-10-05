Wyprzedzał, potrącił rowerzystkę. 33-latka zmarła

Korneluk o zmianach w kodeksie drogowym: znakomity pomysł Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do wypadku doszło w miniony piątek po południu, w miejscowości Gassy niedaleko Piaseczna.

Kierujący zderzył się z rowerzystką

- Zgłoszenie otrzymaliśmy chwilę po godzinie 16. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni kierujący samochodem marki Volvo, wykonując manewr wyprzedzania, zderzył się z 33-letnią rowerzystką, która zamierzała wykonać manewr skrętu w lewo - przekazała nam podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Kobieta z poważnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Policja w sobotę otrzymała informację, że rowerzystki nie udało się uratować, zmarła.

Kierowca Volvo był trzeźwy. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.