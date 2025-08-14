Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści

Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach Źródło: KWP zs. w Radomiu

O tym, że w Gassach i okolicy ktoś wysypuje pinezki kolarze ostrzegają się na facebookowej grupie.

Komu przeszkadzają kolarze?

"18:30 Słomczyn, dziś dla odmiany środek ale podjazd od strony Kamienia. Chyba wszystko wyzbierałem, na szczęście samochody wcześniej dobrze poniszczyły pinezki" - napisał w środę Igor. Na dowód załączył zdjęcie z ponad 20 srebrnymi łebkami. W Podłęczu tego samego dnia pinezki zbierał Filip, a dzień wcześniej na zjeździe ze Słomczyna Aleksandra. "Wyzbierane, ale mogliśmy coś przeoczyć, było ich sporo" - informowała. 5 sierpnia za Okrzeszynem podobnym przypadek odnotował Sebastian. Wpisów jest więcej.

Problem pojawił się pod koniec lipca, rowerzyści nie mają wątpliwości, że to celowe działanie. Pinezek jest za dużo i pojawiają się zbyt często, żeby mówić o przypadku. Zwracają uwagę, że tego typu kolec raczej nie zagrozi kołu samochodowemu, ale oponę roweru - szczególnie szosowego, a takie tu dominują - przebije bez problemu. Podejrzewają, że ktoś chce zniechęcić ich do jazdy i treningów na popularnych trasach nad Wisłą, na południe od Wilanowa. To rejony rolnicze, raczej niedoktnięte tzw. zabudową łanową, której tak dużo na obrzeżach aglomeracji. Ruch samochodowy jest zwykle niewielki, więc w czym problem?

W mediach społecznościowych można przeczytać, że niektórym mieszkańcom przeszkadza, że kolarze, szczególnie ci jeżdżący w większej grupie, spowalniają ruch. Ale przecież mowa o drogach lokalnych, gdzie nie można jeździć szybciej niż 50 kilometrów na godzinę, a miłośnicy szosówek mają na licznikach zwykle koło czterdziestki. Zresztą kolarska kumulacja dotyczy tylko wakacyjnych weekendów, w tygodniu na trasie go Góry Kalwarii mijają się pojedyczny rowerzyści.

Policja o zagrożeniu i konsekwencjach

Policja z Piaseczna ma świadomość problemu.

"W przestrzeni medialnej pojawiły się niepokojące informacje o przypadkach rozsypywania pinezek na drodze w miejscowości Podłęcze oraz Cieciszew. Takie działanie to nie tylko skrajna nieodpowiedzialność, ale także realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, które może prowadzić do uszkodzenia opon, utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji nawet do wypadku" - poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie. "W związku z tym teren ten jest objęty nadzorem, zarówno przez lokalnych dzielnicowych, jak i funkcjonariuszy piaseczyńskiej drogówki" - zapewniła.

Funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców o ostrożność i prosili o reagowanie: "Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia lub posiadasz jakiekolwiek informacje na temat osoby bądź osób mogących mieć związek z tym procederem – prosimy o pilny kontakt, bo każda informacja może mieć znaczenie. Informacje można przekazać anonimowo, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się bezpośrednio z najbliższą jednostką policji".

Młodszy aspirant Wioletta Domagała z piaseczyńskiej komendy przekazała nam w czwartek, że w ostatnim czasie nowe zgłoszenia nie wpłynęły, ale policja trzyma rękę na pulsie. - Wcześniej były zgłoszenia dotyczące podobnych wykroczeń. Póki co, nie mieliśmy nowych - powiedziała.

Kto pedałuje do Góry Kalwarii?

Trasa z Konstancina przez Gassy do Góry Kalwarii jest jedną z najpopularniejszych na Mazowszu. Warszawscy kolarze cenią dobrą jakość nawierzchni, mnogość tras, mały ruch, wiejski krajobraz i bliskość Wisły. W górze Kalwarii działa znana kolarska kawiarnia (murale z Ryszardem Szurkowskim i Michałem Kwiatkowskim nie pozostawiają wątpliwości z myślą, o kim powstał ten lokal), druga sezonowo uruchamiana jest w Gassach. Tam kursuje także prom, którym można przeprawić się do Karczewa (tymczasowo jego działalność jest zawieszona).

Poza amatorami na tutejszych drogach widywani są także zawodowcy, jak wspomniany "Kwiato" czy Czesław Lang.

