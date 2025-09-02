Sąsiad groził, że wysadzi ich dom. Na płocie znaleźli pocisk

Do zdarzenia doszło w powiecie garwolińskim Źródło: Google Earth

W poniedziałek po południu mieszkańcy Kobylej Woli w gminie Górzno zawiadomili policję o niepokojącym odkryciu. "Na ogrodzeniu jednej z posesji pojawił się przedmiot przypominający pocisk moździerzowy" - informuje w komunikacie podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Na miejsce skierowano patrol policji. "Funkcjonariuszem grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego garwolińskiej komendy potwierdził, że na sznurku zawieszony był skorodowany pocisk moździerzowy. Znajdował się zaledwie kilka metrów od drogi publicznej. Choć nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia, sytuacja była poważna" - podkreśla podkom. Pychner.

Mieszkańcy miejscowości pod Garwolinem znaleźli pocisk na płocie Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Sąsiedzkie groźby

Ustalenia policji wskazują, że pocisk zawiesił na ogrodzeniu 68-letni sąsiad zgłaszającego. Mężczyzna miał od kilku dni grozić jemu oraz jego babci wysadzeniem domu.

"W dniu zdarzenia miał grozić, że posiada więcej podobnych przedmiotów i może je zdetonować, co wzbudziło w pokrzywdzonym realne obawy" - dodaje rzeczniczka garwolińskiej komendy.

Mężczyzna został zatrzymany. Funkcjonariusze przeszukali jego posesję. Nie ujawnili na niej niebezpiecznych materiałów czy przedmiotów. Dodatkowo, miejsce zdarzenia sprawdził patrol saperski z Jednostki Wojskowej w Wesołej. Saperzy potwierdzili, że pocisk nie zawierał ładunku wybuchowego ani zapalnika.

Mężczyzna usłyszy zarzut

Policja zapowiada, że we wtorek po południu odbędą się czynności procesowe z 68-latkiem. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzut kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grożą maksymalnie trzy lata więzienia.

