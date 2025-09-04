Społecznik i 72-latka ofiarami wyłudzenia. "Sprawa budzi szczególne oburzenie"

Areszt dla podejrzanego o wyłudzenia i wymuszenia Źródło: KPP w Garwolinie

51-letniemu mieszkańcowi powiatu garwolińskiego przedstawiono zarzuty dotyczące wymuszeń rozbójniczych oraz wyłudzeń pieniędzy i artykułów spożywczych o łącznej wartości ponad 10 tysięcy złotych.

Pokrzywdzonym społecznik

"Sprawa budzi szczególne oburzenie, ponieważ jednym z pokrzywdzonych był społecznik, który wielokrotnie angażował się w działalność dobroczynną i charytatywną. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy wskazuje, że sprawca cynicznie wykorzystał jego dobroć, prosząc o wsparcie finansowe rzekomo przeznaczone na leczenie i wsparcie znajomej. Z czasem pomoc przerodziła się w regularne żądania, a następnie w groźby" - przekazała w komunikacie podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

"51-latek miał zastraszać ofiarę, grożąc zniszczeniem jego rodziny, spaleniem lokalu usługowego oraz nasłaniem kontroli na prowadzoną działalność" - dodała.

Wyłudzenia od 72-latki

Funkcjonariusze ustalili, że społecznik nie był jedyną ofiarą zatrzymanego mężczyzny. "Podejrzany stosował podobne metody wobec 72-letniej kobiety, od której wyłudził żywność, w tym posiłki, napoje, wędliny i drób" - poinformowali.

Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Garwolinie zastosował wobec 51-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

