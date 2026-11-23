"Zostały wyrzucone jak śmieci". Kilkadziesiąt szpiców błąka się po lasach na Mazowszu
Od czwartku wolontariusze Fundacji dla Szczeniąt "Judyta" odłowili już blisko 30 psów. "Pozostały przestraszone lub dzikawe maluchy, które nie miały zbytnio kontaktu z człowiekiem. Wiemy, że było ich kilkadziesiąt" - opisała w mediach społecznościowych fundacja.
Fundacja zaapelowała, by nie próbować odławiać psów na własną rękę, tylko przekazywać informacje do niej. Należy podać dokładne miejsce, godzinę i kierunek, w którym pobiegł pies. "Jeśli go spłoszysz, może uciec głębiej w las. Jeśli zgłosisz, gdzie był, będziemy wiedzieli, gdzie go szukać" - podkreślono w mediach społecznościowych.
Chcą konsekwencji
Fundacja zamierza zgłosić sprawę zwierząt służbom. "Mamy podejrzenia, kto mógł je porzucić. Stan odnalezionych psów może mieć znaczenie dla sprawy. Przekażemy służbom pełną dokumentację i będziemy domagać się, żeby osoba odpowiedzialna poniosła konsekwencje" - poinformowała fundacja.
- To jest tragedia ludzka, w sensie "psiakowa" - mówił w "Faktach" TVN Michał z Fundacji dla Szczeniąt "Judyta", który szuka psów.
- Wyrzucano po kilka, kilkanaście być może. I to jest po drodze. Nie wiem, jaki był klucz, ale w linii prostej te psiaki się przemieszczają - opisuje prezeska fundacji Małgorzata Brzezińska.
- Pierwszy raz mamy taką sytuację, kiedy dochodzi do porzucenia tak dużej liczby psów rasowych - ocenia adwokatka i pełnomocniczka Fundacji dla Szczeniąt "Judyta", Katarzyna Topczewska. - Złożymy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Dlatego, że porzucenie zwierzęcia jest wprost przestępstwem w myśl o Ustawie o ochronie zwierząt - dodaje.
"Wyrzucone jak śmieci"
Każde szczeknięcie, czy odcisk łapy, to sygnał, że jest jeszcze nadzieja na znalezienie porzuconych pod Warszawą szpiców. W większości są to suczki w złym stanie. - Swoje zrobiły i zostały wyrzucone jak śmieci. Są chore, one są starsze, zęby mają w stanie tragicznym. Dwa psy mają połamane łapki - wymienia prezeska "Judyty".
Pracownicy fundacji od czterech dni przeczesują lasy i tereny bagien. Warunki są coraz trudniejsze. - Jest około zero stopni. One nie przetrwają bardzo długiego czasu. Tym bardziej bez jedzenia, bez czystej wody - ocenia wolontariusz.
Udało się już odnaleźć około 30 psów. - Były zaniedbane, u jednego udało się sierść odratować. Niektóre były tak sfilcowane, że trzeba było je wygolić. I to była jedyna deska ratunku - mówi lekarz weterynarii z kliniki "Multiwet" Mateusz Paczóski.
O porzucone psy zapytaliśmy policję. Póki co funkcjonariusze z Otwocka i Garwolina na razie nie otrzymali zgłoszenia w tej sprawie. "Od piątku do teraz do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie nie wpłynęło żadne zgłoszenie na ten temat" - przekazała kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji. Podobną odpowiedź usłyszeliśmy w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku.
Co to za rasa?
Szpice to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ras psów. Są niewielkie, ich cechą charakterystyczną jest puszysta i długa sierść. Są pewne siebie, inteligentne i energiczne.