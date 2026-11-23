Okolice "Zostały wyrzucone jak śmieci". Kilkadziesiąt szpiców błąka się po lasach na Mazowszu Katarzyna Kędra Oprac. Magdalena Gruszczyńska Zespół autorek |

Wolontariusze przeszukują pola i lasy. Ktoś porzucił szpice Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Fakty TVN

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Od czwartku wolontariusze Fundacji dla Szczeniąt "Judyta" odłowili już blisko 30 psów. "Pozostały przestraszone lub dzikawe maluchy, które nie miały zbytnio kontaktu z człowiekiem. Wiemy, że było ich kilkadziesiąt" - opisała w mediach społecznościowych fundacja.

Fundacja zaapelowała, by nie próbować odławiać psów na własną rękę, tylko przekazywać informacje do niej. Należy podać dokładne miejsce, godzinę i kierunek, w którym pobiegł pies. "Jeśli go spłoszysz, może uciec głębiej w las. Jeśli zgłosisz, gdzie był, będziemy wiedzieli, gdzie go szukać" - podkreślono w mediach społecznościowych.

Szpice, które udało się odnaleźć, wymagają pomocy Źródło zdjęcia: "Fakty" TVN

Chcą konsekwencji

Fundacja zamierza zgłosić sprawę zwierząt służbom. "Mamy podejrzenia, kto mógł je porzucić. Stan odnalezionych psów może mieć znaczenie dla sprawy. Przekażemy służbom pełną dokumentację i będziemy domagać się, żeby osoba odpowiedzialna poniosła konsekwencje" - poinformowała fundacja.

- To jest tragedia ludzka, w sensie "psiakowa" - mówił w "Faktach" TVN Michał z Fundacji dla Szczeniąt "Judyta", który szuka psów.

- Wyrzucano po kilka, kilkanaście być może. I to jest po drodze. Nie wiem, jaki był klucz, ale w linii prostej te psiaki się przemieszczają - opisuje prezeska fundacji Małgorzata Brzezińska.

- Pierwszy raz mamy taką sytuację, kiedy dochodzi do porzucenia tak dużej liczby psów rasowych - ocenia adwokatka i pełnomocniczka Fundacji dla Szczeniąt "Judyta", Katarzyna Topczewska. - Złożymy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Dlatego, że porzucenie zwierzęcia jest wprost przestępstwem w myśl o Ustawie o ochronie zwierząt - dodaje.

Szpice, które udało się odnaleźć Źródło zdjęcia: "Fakty" TVN

"Wyrzucone jak śmieci"

Każde szczeknięcie, czy odcisk łapy, to sygnał, że jest jeszcze nadzieja na znalezienie porzuconych pod Warszawą szpiców. W większości są to suczki w złym stanie. - Swoje zrobiły i zostały wyrzucone jak śmieci. Są chore, one są starsze, zęby mają w stanie tragicznym. Dwa psy mają połamane łapki - wymienia prezeska "Judyty".

Pracownicy fundacji od czterech dni przeczesują lasy i tereny bagien. Warunki są coraz trudniejsze. - Jest około zero stopni. One nie przetrwają bardzo długiego czasu. Tym bardziej bez jedzenia, bez czystej wody - ocenia wolontariusz.

Udało się już odnaleźć około 30 psów. - Były zaniedbane, u jednego udało się sierść odratować. Niektóre były tak sfilcowane, że trzeba było je wygolić. I to była jedyna deska ratunku - mówi lekarz weterynarii z kliniki "Multiwet" Mateusz Paczóski.

O porzucone psy zapytaliśmy policję. Póki co funkcjonariusze z Otwocka i Garwolina na razie nie otrzymali zgłoszenia w tej sprawie. "Od piątku do teraz do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie nie wpłynęło żadne zgłoszenie na ten temat" - przekazała kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji. Podobną odpowiedź usłyszeliśmy w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku.

Szpice, które udało się odnaleźć, wymagają pomocy Źródło zdjęcia: "Fakty" TVN

Co to za rasa?

Szpice to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ras psów. Są niewielkie, ich cechą charakterystyczną jest puszysta i długa sierść. Są pewne siebie, inteligentne i energiczne.