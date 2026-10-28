Okolice Zasnęła w aucie, trafi do więzienia

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek, około godziny 13 do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pojazdu marki Audi stojącego na poboczu w miejscowości Zwola (gmina Miastków Kościelny). W aucie włączone były światła oraz silnik, a za kierownicą, jak relacjonowali świadkowie, spała kobieta. Leżały też puste butelki po wódce.

"Świadkowie, obawiając się, że kobieta mogła zasłabnąć, podeszli do pojazdu. Gdy zorientowali się, że kierująca jest najprawdopodobniej nietrzeźwa, wyłączyli silnik, aby uniemożliwić jej odjazd, po czym natychmiast wezwali policję" - przekazała w komunikacie kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

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Pijana i z sądowym zakazem

Za kierownicą siedziała 48‑letnia mieszkanka powiatu otwockiego. Miała ponad trzy promile alkoholu w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Policjanci przedstawili jej zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, pomimo obowiązującego zakazu. Przyznała się do winy i w trybie przyspieszonym stanęła przed sądem.

48-latka w przyspieszonym trybie stanęła przed sądem Źródło zdjęcia: Policja Garwolin

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Więzienie

"Sąd wymierzył podejrzanej karę ośmiu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, świadczenie pieniężne w łącznej wysokości 15 tysięcy złotych oraz obowiązek pokrycia kosztów sądowych" - dodała policjantka.

Wyrok jest nieprawomocny.