Okolice Rozbite auto w rowie, jedna osoba ranna Katarzyna Kędra |

Śledztwo prowadziła prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Ochotnicza Straż Pożarna w Broku

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Jak przekazali strażacy ochotnicy z Broku, do wypadku udziałem samochodu osobowego trasie Brok - Ostrów Mazowiecka, zostali zadysponowani w sobotę o godzinie 10.52. "Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej" - poinformowali druhowie w mediach społecznościowych.

Jak dodali, na miejscu pracowali też strażacy z PSP Ostrów Mazowiecka, policja, pogotowie ratunkowe i służba drogowa.

Wypadek na krajowej "50" Wypadek na krajowej "50" pod Ostrowią Mazowiecką Źródło zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Broku Wypadek na krajowej "50" pod Ostrowią Mazowiecką Źródło zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Broku Wypadek na krajowej "50" pod Ostrowią Mazowiecką Źródło zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Broku