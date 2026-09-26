Rozbite auto w rowie, jedna osoba ranna
Jak przekazali strażacy ochotnicy z Broku, do wypadku udziałem samochodu osobowego trasie Brok - Ostrów Mazowiecka, zostali zadysponowani w sobotę o godzinie 10.52. "Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej" - poinformowali druhowie w mediach społecznościowych.
Jak dodali, na miejscu pracowali też strażacy z PSP Ostrów Mazowiecka, policja, pogotowie ratunkowe i służba drogowa.
Wypadek na krajowej "50"
Źródło: tvnwarszawa.pl