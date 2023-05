W listopadzie był dzień otwarty remizy, w maju oficjalne otwarcie. Z udziałem polityków

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dawidach w listopadzie doczekali się nowej remizy. Jej uroczyste otwarcie z udziałem oficjeli odbyło się ponad pół roku później. - W listopadzie, kiedy otrzymaliśmy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokument o wszystkich odbiorach, w nowym budynku nie było jeszcze nic, żadnego wyposażenia. Trzeba było dopieścić systemy alarmowania i zamontować systemy łącznościowe - wyjaśnia prezes OSP w Dawidach. W ostatnim czasie to już kolejny uroczysty odbiór nowej-starej inwestycji.

Jednostka powstała w 1966 roku z inicjatywy ludzi pracujących w Hodowlano-Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej - Czerniaków. Początkowo była to straż przyzakładowa, jednak szybko przekształciła się w Ochotniczą Straż Pożarną. Do ubiegłego roku mieściła się w wynajmowanych pomieszczeniach na terenie spółdzielni.

"Ta inwestycja to kolejny dowód jak istotne znaczenie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości ma bezpieczeństwo" - podkreślił 20 maja na swoim Facebooku poseł Zdzisław Sipiera.

W październiku zapraszali na dzień otwarty, na początku listopada - "długo wyczekiwany moment"

Kilka dni później - 19 listopada - sygnalizowali przerwę w swojej działalności, której powodem - jak pisali strażacy w mediach społecznościowych - było przenoszenie sprzętu i "przełączenie systemów alarmowania i systemów teletechnicznych łączności". Jak udało nam się ustalić, swoją gotowość do działania zgłosili ponownie 23 grudnia.

Prezes OSP: trzeba było dopieścić systemy alarmowania i zamontować systemy łącznościowe

Dariusz Marcinkowski, przewodniczący Rady Gminy Raszyn, zapytany o powód organizacji wydarzenia pół roku po rzeczywistym otwarciu remizy, odparł, że nie wie, bo nie jest to jego inicjatywa.

- Nie byliśmy organizatorami tego wydarzenia. OSP Dawidy podlega nam operacyjnie, jednak wiodącym organem jest samorząd gminny - mówi nam - odpowiadając na to samo pytanie - mł. bryg. Karol Kroć, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Dodaje, że budynki nierzadko, mimo wcześniejszego oddania, potrzebują jeszcze wielu miesięcy na ich doposażenie, co w tym przypadku mogło wpłynąć na odwleczenie imprezy inauguracyjnej.

- Wyznaczyliśmy ją na maj, aby zrobić to przy okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka, w sposób jak najbardziej uroczysty - tłumaczy.

Opóźnionych uroczystych "otwarć" jest więcej

To nie pierwszy raz, gdy oficjele odbierają inwestycję wiele miesięcy po jej otwarciu. W ubiegły czwartek premier uroczyście "otwierał" w Tylmanowej most na Dunajcu, z którego mieszkańcy korzystają już od wielu miesięcy. O "dokonaniu historycznego, pierwszego przejazdu przez Most Brzegu w Tylmanowej" Tadeusz Królczyk, wójt gminy Ochotnica Dolna, w swoich mediach społecznościowych informował pod koniec ubiegłego roku.