"Pojechał na rybki i pojeździć po łące, bo przecież mu wolno"

Wszystko zaczęło się na drodze z Cieciszewa do Dębówki w powiecie piaseczyńskim. Na białego citroena, którego kierujący nie potrafił utrzymać prawidłowego toru jazdy, uwagę zwrócił inny kierowca, który zadzwonił pod numer alarmowy 112. Kierowca citroena zorientował się, że za chwilę może mieć kłopoty, dlatego postanowił zjechać w pole. Nic mu to jednak nie dało.

"Pojechał na rybki"

"Na jaw wyszło również to, że to nie pierwsza podróż 46-latka w takim stanie. Mężczyzna zaledwie tydzień wcześniej stracił prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości. Jak widać, nie powstrzymało go to przed tym, by po raz kolejny zasiąść za kierownicę na podwójnym gazie" - wyjaśniła w komunikacie policja.