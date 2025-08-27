Logo TVN Warszawa
Okolice

Usuwają beton sprzed ciechanowskiego ratusza. Będzie więcej zieleni

Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Prace toczą się w centrum Ciechanowa (Mazowsze)
Źródło: Google Earth
W Ciechanowie (Mazowsze) ruszyły prace na placu przed ratuszem. Wykonawca usuwa betonowe płyty. W ich miejscu pojawią się drzewa i krzewy, będą też ławki, stoły, pergole i huśtawki. Samorząd pozyskał niemal 2,6 miliona złotych unijnego wsparcia na realizację tej inwestycji.

Ratusz w Ciechanowie poinformował o rozpoczęciu prac na centralnym miejskim placu. Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców będzie mniej betonu i więcej zieleni. Urzędnicy przypomnieli, że propozycję takich właśnie zmian poparło 94 procent uczestników konsultacji społecznych, które przeprowadzono jeszcze w 2023 roku.

Wykorzystają starą nawierzchnię

Jak przekazał ciechanowski samorząd, prace prowadzone są w południowo-wschodniej części placu. Przystąpiono tam do demontażu utwardzonej nawierzchni, przy czym materiał z rozbiórki zostanie wykorzystany do wyremontowania ciągu pieszego w innym miejscu. W następnych tygodniach kontynuowane będzie usuwanie granitowej kostki, która została ułożona w 2011 roku.

Na realizację projektu "Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu", zakładającego zwiększenie bioróżnorodności i retencji w centrum miasta, Urząd Miasta Ciechanowa pozyskał prawie 2,6 miliona złotych unijnego dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Jak informował wcześniej samorząd, cała inwestycja ma kosztować 3 miliony złotych.

Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Nowa strefa zieleni

Według ciechanowskiego Urzędu Miasta, po odbetonowaniu placu przed ratuszem utworzona zostanie strefa zieleni o powierzchni około 1100 metrów kwadratowych. Pojawią się nowe drzewa oraz ozdobne krzewy, a także mała architektura, w tym ławki, stoły, pergole i huśtawki. Będzie też dodatkowe oświetlenie, liniowe ledowe oraz na słupach.

W ramach przedsięwzięcia, przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa. Powstanie jednocześnie podziemny zbiornik retencyjny.

Dodatkowo zdemontowany zostanie szalet miejski. Zastąpi go nowa, automatyczna toaleta publiczna. 

Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Jak zapewnił ciechanowski samorząd, przebudowa placu nie zmieni układu ciągów pieszych oraz układu i liczby miejsc parkingowych, które stanowią przestrzeń na potrzeby organizowanych miejskich imprez plenerowych.

Gdy w październiku 2024 r. ogłaszano plan odbetowania przestrzeni przed ratuszem, ciechanowski Urząd Miasta podkreślał, że zanim koncepcję zmiany wyglądu tej części miasta poparli mieszkańcy, została ona zaakceptowana przez jury, w którym znaleźli się m.in. architekci, urbaniści, inżynierowie, przedstawiciele samorządu i delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

pc

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Drogowcy remontują plac Bankowy
Kolejny etap metamorfozy placu Bankowego. Drogowcy zwężą jezdnię
Śródmieście
Wizualizacja koncepcji Kampusu Centralnego UW
Bez samochodów, przyjazny pieszym. Tak ma się zmienić kampus główny UW
Śródmieście
Ogród biocenotyczny przy Bernardyńskiej Wodzie
"Z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście"
Mokotów

Autorka/Autor: kk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta Ciechanów

