Usuwają beton sprzed ciechanowskiego ratusza. Będzie więcej zieleni

Ratusz w Ciechanowie poinformował o rozpoczęciu prac na centralnym miejskim placu. Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców będzie mniej betonu i więcej zieleni. Urzędnicy przypomnieli, że propozycję takich właśnie zmian poparło 94 procent uczestników konsultacji społecznych, które przeprowadzono jeszcze w 2023 roku.
Wykorzystają starą nawierzchnię
Jak przekazał ciechanowski samorząd, prace prowadzone są w południowo-wschodniej części placu. Przystąpiono tam do demontażu utwardzonej nawierzchni, przy czym materiał z rozbiórki zostanie wykorzystany do wyremontowania ciągu pieszego w innym miejscu. W następnych tygodniach kontynuowane będzie usuwanie granitowej kostki, która została ułożona w 2011 roku.
Na realizację projektu "Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu", zakładającego zwiększenie bioróżnorodności i retencji w centrum miasta, Urząd Miasta Ciechanowa pozyskał prawie 2,6 miliona złotych unijnego dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Jak informował wcześniej samorząd, cała inwestycja ma kosztować 3 miliony złotych.
Nowa strefa zieleni
Według ciechanowskiego Urzędu Miasta, po odbetonowaniu placu przed ratuszem utworzona zostanie strefa zieleni o powierzchni około 1100 metrów kwadratowych. Pojawią się nowe drzewa oraz ozdobne krzewy, a także mała architektura, w tym ławki, stoły, pergole i huśtawki. Będzie też dodatkowe oświetlenie, liniowe ledowe oraz na słupach.
W ramach przedsięwzięcia, przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa. Powstanie jednocześnie podziemny zbiornik retencyjny.
Dodatkowo zdemontowany zostanie szalet miejski. Zastąpi go nowa, automatyczna toaleta publiczna.
Jak zapewnił ciechanowski samorząd, przebudowa placu nie zmieni układu ciągów pieszych oraz układu i liczby miejsc parkingowych, które stanowią przestrzeń na potrzeby organizowanych miejskich imprez plenerowych.
Gdy w październiku 2024 r. ogłaszano plan odbetowania przestrzeni przed ratuszem, ciechanowski Urząd Miasta podkreślał, że zanim koncepcję zmiany wyglądu tej części miasta poparli mieszkańcy, została ona zaakceptowana przez jury, w którym znaleźli się m.in. architekci, urbaniści, inżynierowie, przedstawiciele samorządu i delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Autorka/Autor: kk
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta Ciechanów