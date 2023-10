Ma trzy sądowe zakazy, mimo to prowadził auto. Zgodnie z nowymi przepisami grozi mu do pięciu lat więzienia

Kierowca audi miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że ma aż trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Odpowie przed sądem, grozi mu do pięciu lat więzienia.

Policjanci z ciechanowskiej drogówki zatrzymali na ul. Sońskiej kierowcę alfy romeo. Okazało się, że 34-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że mężczyzna nie pierwszy raz wsiadł za kierownicę po alkoholu. 34-latek posiada aż trzy dożywotnie sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Poza tym poszukiwany był przez ciechanowską prokuraturę do ustalenia miejsca pobytu.

Od 1 października surowsze kary

Odpowie za swoje czyny przed sądem. - Od 1 października obowiązują surowsze kary dla kierowców, którzy prowadzą na "podwójnym gazie". Osobom, które popełnią to przestępstwo, grozi kara do trzech lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Natomiast kierowanie pojazdem mimo zakazu sądowego zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności - zaznacza aspirant Magda Zarembska z ciechanowskiej policji.