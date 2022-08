Znaleźli szczątki na Polu Mokotowskim. Prokuratura sprawdza, czy ludzkie

czytaj dalej

Niemal czterokrotnie może wzrosnąć opłata za miejskie ogrzewanie w Piasecznie. Władze gminy szacują, że w przyszłym roku za dostawy ciepła sieciowego do szkół, urzędów i instytucji kultury zapłacą o ponad dwa miliony złotych netto więcej. Są też obawy o to, jak poradzą sobie lokatorzy mieszkań na najstarszych piaseczyńskich osiedlach. Burmistrz Daniel Putkiewicz zwrócił się z apelem w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz senatorów.