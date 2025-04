Nowy stadion gotowy. Jest wstępny termin otwarcia

Rafał Trzaskowski o zwycięskim projekcie na stadion i halę Skry Źródło: TVN24

Boisko do rugby w środku, a dookoła bieżnia lekkoatletyczna ze strefami do skoków i rzutów. Jest nawet mała trybuna, obok zadrzewione ścieżki spacerowe, stoły do tenisa stołowego i z planszami do szachów. Ośrodek dawnej Skry przy Wawelskiej zostanie wkrótce otwarty. Ale przyszłość głównego stadionu nadal jest niejasna.

W ramach pierwszego etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, czyli dawnej Skry, na 13 hektarach powstały: profesjonalny stadion lekkoatletyczny z bieżnią okrężną i prostą, strefami do skoków (w dal, wzwyż, o tyczce, trójskoku) i rzutów (oszczep, kula, młot, dysk), a także boisko do rugby z naturalną nawierzchnią i trybuną.

Pod trybuną znajduje się zaplecze sportowe - szatnie, prysznice, sanitariaty, pomieszczenia dla trenerów i sędziów. Pomyślano też ogólnodostępnej toalecie.

Kompleks sportowy Skra Źródło: UM Warszawa

Otwarcie z końcem kwietnia

Na terenie kompleksu są też ścieżki biegowe, urządzenia do treningu z płotkami i slalomów, siłownia plenerowa i drążki kalisteniczne.

- Zmodernizowany kompleks przy Wawelskiej wraz z Polem Mokotowskim tworzy wyjątkową przestrzeń do codziennego ruchu i relaksu na świeżym powietrzu, z którego mieszkańcy i mieszkanki będą mogli korzystać już z końcem kwietnia - mówi cytowana w komunikacie ratusza wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Kompleks sportowy Skra Źródło: UM Warszawa

Ogrody deszczowe, fontanna, leżaki

Przy ulicy Wawelskiej powstały też alejki z nawierzchni mineralnej, ogrody deszczowe, zbiornik wodny, fontanna, leżaki, stoły do tenisa stołowego i gry w szachy.

Urzędnicy zapewniają, że w znacznym stopniu zachowano istniejący drzewostan i chroniono go podczas trwania inwestycji. Wykonano też dodatkowe nasadzenia - ponad 350 klonów, jarzębin, brzóz, lip, buków, kasztanowców i ambrowców. Nie zabrakło również tysięcy krzewów i bylin.

Kompleks sportowy Skra Źródło: UM Warszawa

W planach hala koszykarska i stadion

Miasto odzyskało obiekt przy ulicy Wawelskiej 5 w 2021 roku po 13 latach sądowej batalii. Na terenie bliżej Pola Mokotowskiego ma powstać hala do koszykówki, przede wszystkim z myślą o drużynie Legii. Ta inwestycja budzi sprzeciw części mieszkańców, którzy obawiają hałasu i nielegalnego parkowania w okolicy podczas meczów.

Docelowo ma też zostać duży stadion lekkoatletyczny (na gruzach starego). Na razie miasta nie stać na budowę i spogląda w stronę Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie poszły za tym jednak żadne konkretne ruchy. Temat wraca głównie jako obietnica w kampaniach wyborczych.

Koncepcja modernizacji Skry - etap drugi