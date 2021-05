Eskortowali do szpitala kobietę użądloną przez pszczołę

Mężczyzna poinformował na numer alarmowy, że wiezie do szpitala żonę, która została użądloną przez osę. Kobieta była uczulona na jej jad. - Wyszkowscy mundurowi szybko odnaleźli samochód i eskortowali go przez miasto do szpitala - informuje rzecznik komendy. Okazało się, że rok temu doszło do bliźniaczej akcji z udziałem tych samych policjantów i tej samej kobiety.