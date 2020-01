Finał WOŚP w Warszawie. Zmiany w komunikacji miejskiej

ZTM w Warszawie poinformował, że tymczasowe zmiany zostaną wprowadzone już w sobotę, 11 stycznia w związku z organizacją biegu "Policz się z cukrzycą". Zmiany w kursowaniu niektórych linii autobusowych będą obowiązywać w godzinach od 11 do 13.30 na ulicach znajdujących się na trasie biegu.

Bieg "Policz się z cukrzycą"

Trasy objazdowe dotyczą linii: 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 . Autobusy pojadą objazdem przez Aleje Jerozolimskie i Marszałkowską. Linie 128 (w kierunku placu Piłsudskiego) oraz 178 będą kursowały ulicą Marszałkowską do placu Bankowego. Autobusy linii 128 w kierunku Szczęśliwic zostaną skierowane ulicami Bielańską, Wierzbową, plac Piłsudskiego, Królewską do Marszałkowskiej. Autobusy linii 175 w kierunku placu Piłsudskiego pojadą Marszałkowską, Senatorską i Wierzbową, natomiast w drodze powrotnej – Wierzbową, Królewską i Marszałkowską.

Finał na placu Bankowym

Od 10 do 13 stycznia zamknięte dla ruchu będą wloty Elektoralnej i Przechodniej na plac Bankowy. Ponadto w dniu finału, czyli 12 stycznia w godz. 10-24, zamknięty będzie plac Bankowy i Marszałkowska na odcinku od alei "Solidarności" do Królewskiej (możliwy wyjazd z placu Żelaznej Bramy w kierunku Królewskiej).

Od sobotniego poranka, 11 stycznia, do niedzieli, 12 stycznia do godziny 10, swoje trasy zmienią autobusy linii 111 i 222, które w kierunku przystanków Esperanto i Bielańska pojadą Królewską i Marszałkowską (w przeciwnym kierunku autobusy linii 222 będą kursowały na trasie Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska). W niedzielę od godziny 10 (do około godziny 1 w poniedziałek) autobusy linii 107 i 111 (w kierunku Kierbedzia i Gocławia) będą kursować aleją "Solidarności" i Bielańską, natomiast w kierunku Esperanto pojadą ulicami Senatorska, Miodową, Kapucyńską i aleją "Solidarności". Autobusy linii 222 pojadą ul. Królewską na plac Grzybowski, natomiast 520 – aleją Jana Pawła II.