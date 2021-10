Trzecie podejście do ronda Praw Kobiet. Radni zajmą się petycją po marszu narodowców

czytaj dalej

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wyraził zgodę na rejestrację Marszu Niepodległości, jako zgromadzenia cyklicznego w latach 2021-2023. To oznacza, że narodowcy będą mieli pierwszeństwo przed innymi manifestacjami. Decyzję wojewody zaskarżył do sądu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "To kolejny przykład wspierania przez obecną władzę skrajnych nacjonalistów" - skomentował.