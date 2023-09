"Zostawiłeś mnie nieprzytomną na chodniku oraz przerażone dziecko". Policja szuka rowerzysty

Policja wyjaśnia sprawę wypadku, do którego doszło w Śródmieściu. Na ścieżce rowerowej zderzyli się rowerzystka i rowerzysta. Mężczyzna odjechał, zostawiając ranną kobietę na chodniku. Wszystko widział jej syn.

Do zdarzenia doszło w środę na drodze dla rowerów wzdłuż Belwederskiej. Duży spadek pozwala się tam rozpędzić, z czego niektórzy rowerzyści korzystają niezbyt roztropnie. Tak było także w przypadku nagłośnionym przez panią Kingę, w mediach społecznościowych.

"Poleciałam kilka metrów"

Jak dodała, jechała prawidłowo ścieżką rowerową. Odwoziła syna do szkoły. "A ty Pan i władca drogi stwierdziłeś, że możesz nas wyminąć, bo jesteś przecież demonem prędkości. Niestety nie udało się, nie zmieściłeś się pomiędzy mnie, a nadjeżdżającego rowerzystę z naprzeciwka i zahaczyłeś o mój rower z impetem tak, że poleciałam kilka metrów do przodu cudem nie łamiąc sobie nic" - opisała.

Kinga trafiła do szpitala. "Po tym zdarzeniu pozostaje mi ogromna bulwa na głowie, starta skóra, poobijane żebra i wstrząs mózgu, ale co najgorsze mojemu synowi pozostaje trauma, z której będzie wychodził tygodniami. Wypadki mogą się zdarzać i jeszcze mogę zrozumieć, że się spieszyłeś, bo może jechałeś na poród swojego pierworodnego, ale i tak nie zwalnia to ciebie z obowiązku udzielenia pomocy - szczególnie nieprzytomnej kobiecie która leżała na chodniku nie dając oznak życia" - stwierdziła.