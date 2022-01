Wiatr porwał przęsło przy budowie stacji metra na Bemowie. Jeden z pracowników został ranny

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania Górczewskiej z Powstańców Śląskich, czyli w miejscu, gdzie powstaje nowa stacja drugiej linii metra o roboczej nazwie Bemowo. - Około godziny ósmej pracownicy wykonywali prace związane z zabezpieczeniem wygrodzeń przy budowie. Jeden z pracowników niestety nieszczęśliwie upadł w okolicy torowiska tramwajowego - potwierdził Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gulermak.

Pracownicy działali przy wejściu do nowo powstającej stacji, która znajduje się przy peronie tramwajowym. Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna został zepchnięty przez jedno z przęseł ogrodzenia na skład stojący na przystanku.

Informację o porannym incydencie potwierdził też Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. Jak zaznaczył w rozmowie z tvnwarszawa.pl, motorniczy zgłosił tę sytuację nadzorowi ruchu i zjechał do zajezdni. - Tramwaj został zarysowany. Podmieniono go na inny skład. Nie wymagało to wstrzymywania ruchu - przekazał rzecznik.