We wtorek 4 czerwca na placu Zamkowym odbędzie się wiec organizowany przez środowisko Platformy Obywatelskiej. Do udziału zachęcał jej przewodniczący Donald Tusk. "Wybraliśmy wolność i Zachód (...). Spotkajmy się, by tego nie stracić" - zapraszał premier. W związku ze zgromadzeniem mogą wystąpić zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów.

4 czerwca o godzinie 18 Platforma Obywatelska organizuje wiec na placu Zamkowym. Zgromadzenie ma potrwać do 19. Lider PO Donald Tusk zaapelował o udział w wydarzeniu. "4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić" - napisał na platformie X. Zachęcał tez do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.

Objazdy autobusów na Krakowskim Przedmieściu

Zmiany w komunikacji miejskiej mogą się zacząć wcześniej, kiedy uczestnicy będą docierali na plac Zamkowy.

Jeśli zablokowany będzie przejazd ul. Miodową i Krakowskim Przedmieściem, to autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Autobusy linii 116, 178, 180, 503, 518, nadjeżdżające od pl. Krasińskich, zjadą w ul. Kapucyńską i m.in. przez pl. Bankowy, Senatorską i Królewską dojadą do swoich normalnych tras. W odwrotnym kierunku autobusy ominą zamknięty fragment, jadąc przez Królewską, pl. Piłsudskiego, pl. Bankowy, a następnie skręcą z ul. Andersa w prawo, w Świętojerską (autobusy linii 180 skręcą wcześniej w lewo w Nowolipki).

Linie 128 i 175 będą miały wyznaczony objazd tylko w stronę Szczęśliwic i Lotniska Chopina przez Senatorską, Wierzbową, pl. Piłsudskiego i Królewską.

Autobusy linii 222 w kierunku Zajezdni Woronicza pojadą Wierzbową, pl. Piłsudskiego, Królewską, a w stronę Bielańskiej Królewską, pl. Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską.

Zmiany na trasie W-Z dotkną tramwajów

Zmiany mogą objąć także trasę W-Z, w okolicach Starego Miasta, gdy uczestnicy będą się zbierali na pl. Zamkowym i rozchodzili po zakończonym zgromadzeniu. W przypadku braku możliwości przejazdu al. Solidarności w rejonie pl. Zamkowego tramwaje linii 4 i 20 pojadą przez most Gdański.

Trasy tramwajów linii: 13, 23 i 26 będą podzielone na dwie części. 13 po stronie Woli dojedzie do pl. Narutowicza, a po stronie Pragi do Ratuszowej-Zoo. Linia 23 po stronie Woli dojedzie do Metra Marymont, a po stronie Pragi do Dworca Wschodniego. Linia 26 po stronie Woli dojedzie do Metra Marymont, a po stronie Pragi do Ratuszowej-Zoo.

Podobnie będzie w przypadku autobusów: 160 zawrócą na wysokości Dworca Wileńskiego, a 190 dojadą z jednej strony do pl. Bankowego, a od strony Marek tylko do skrzyżowania al. Solidarności z Targową i zawrócą na wysokości ul. Ząbkowskiej

Autorka/Autor:mg/b

Źródło: PAP