Wiceprezydent Warszawy potwierdza rezygnację. "Moja misja w ratuszu dobiega końca"

Informację odejściu Roberta Soszyńskiego z urzędu miasta podała w weekend "Gazeta Stołeczna". W czwartek potwierdził ją ustępujący wiceprezydent. - Chcę formalnie poinformować, że poprosiłem prezydenta Rafała Trzaskowskiego o przyjęcie mojej rezygnacji z końcem tego miesiąca - przekazał Soszyński podczas sesji rady miasta. - Prezydent wyraził na to zgodę. Moja misja w ratuszu dobiega końca - poinformował.

Kiedy poznamy następcę Soszyńskiego?

Wcześniej informację o jego rezygnacji w związku z "nowymi wyzwaniami" potwierdziła rzeczniczka ratusza. - Wiceprezydent sam zrezygnował ze swojej funkcji. Pożegnanie ze współpracownikami przebiegło w sympatycznej atmosferze - przekazała Polskiej Agencji Prasowej Monika Beuth-Lutyk. - Decyzje w sprawie wyznaczenia następcy zapadną we wrześniu po powrocie z krótkiego urlopu prezydenta Rafała Trzaskowskiego - dodała rzeczniczka.

"Hamulcowy", "człowiek Kierwińskiego"

Od początku uchodził za człowieka narzuconego Rafałowi Trzaskowskiemu przez partię (w osobie Marcina Kierwińskiego). W oczach aktywistów miejskich był "hamulcowym" projektów zmierzających do poprawy sytuacji pieszych i rowerzystów, dbającym przede wszystkim o interesy kierowców. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zarzucało mu opieszałość we wdrażaniu zmian i krytykowało za podejście, którego nadrzędnym - ich zdaniem - celem była przepustowość. Koronnym dowodem były naziemne przejścia dla pieszych wokół ronda Dmowskiego, które na długie miesiące utknęły w Biurze Mobilności, gdzie oficjalnie były "konsultowane i analizowane". Stawiało to w niezręcznej sytuacji Trzaskowskiego, który wielokrotnie obiecywał ich wytycznie.