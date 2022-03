"A" jak autyzm. Zabytkowy solaris pojedzie na wyjątkowej linii

Mateusz ma 12 lat, Mikołaj 24. Łączy ich miłość do komunikacji miejskiej. Gdy spotykaliśmy się na pętli autobusowej przy metrze Marymont jeden przez drugiego mogli opowiadać o sposobach malowania autobusów, numerach seryjnych maszyn, najciekawszych miejskich trasach.

Mateusza i Mikołaja łączy coś jeszcze - są samorzecznikami osób w spektrum autyzmu. "Samorzecznikami", bo to nie jest oficjalne stanowisko, chłopacy podejmują oddolnie różne działania, by osobom takim jak oni sami żyło się łatwiej.

- Tym, co jest do tego potrzebne jest nie tylko świadomość i wiedza o autyzmie, bo z tym jest coraz lepiej, ale też akceptacja osób w spektrum, ich potrzeb i zachowań - mówi Izabela Hnidziuk-Machnica, mama Mateusza i dyrektorka zarządzająca Fundacji Aleklasa, która wspiera rozwój dzieci w spektrum.

Dlaczego 2 kwietnia?

Mateusz i Mikołaj poznali się dzięki działającym przy fundacji Tematycznym Klubom Asów. Wśród ich członków liczne jest właśnie grono młodych miłośników komunikacji miejskiej. I to tam powstał pomysł, by zorganizować edukacyjną linię autobusową - "A" jak autyzm.

- To będzie mobilny punkt spotkań dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu, a przy okazji miejsce, w którym będziemy na ten temat edukować - tłumaczy Hnidziuk-Machnica. - To po prostu fajna okazja, by się poznać, porozmawiać i w miłym towarzystwie, pokonując piękną trasę ulicami Warszawy, świętować razem z osobami w spektrum autyzmu - dodaje.